Καμίνια: "Σωροί σκουπιδιών σε καθημερινή βάση" - Καταγγελία πολίτη

Επανέρχεται ο κάτοικος των Καμινίων, με νέες φωτογραφίες για τα απορρίμματα στην περιοχή. Οπως αναφέρει, μία εβδομάδα μετά την αρχική του αναφορά, δεν έχει ακόμα γίνει, αποκομιδή από το σημείο, με νέες φωτογραφίες από την κατάσταση που επικρατεί πίσω από το 7ο ΓΕΛ Ηρακλείου.

Το σημείωμα του αναγνώστη:

Σε συνέχεια του προηγούμενου ηλεκτρονικού μου μηνύματος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, μία εβδομάδα μετά την αρχική μου αναφορά, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απολύτως αποκομιδή στο συγκεκριμένο σημείο.

Σας επισυνάπτω νέες φωτογραφίες, οι οποίες αποτυπώνουν τη σημερινή εικόνα πίσω από το 7ο ΓΕΛ Ηρακλείου.

Τα απορρίμματα και τα ογκώδη αντικείμενα παραμένουν στο σημείο για περισσότερο από τρεις εβδομάδες συνολικά, ενώ στο διάστημα αυτό όχι μόνο δεν υπήρξε καμία ουσιαστική παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά, καθώς συνεχίζουν να συσσωρεύονται νέα σκουπίδια.

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις περί ομαλοποίησης της αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Ηρακλείου, η εικόνα στο συγκεκριμένο σημείο δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Ο χώρος έχει μετατραπεί σε μια ανεξέλεγκτη εστία ρύπανσης και μόλυνσης, με σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα μέσα στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

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Δεν πρόκειται για ένα περιστατικό της στιγμής. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο επί εβδομάδες, χωρίς να έχει γίνει ούτε μία αποκομιδή των συσσωρευμένων απορριμμάτων.

Σας παρακαλώ, εφόσον το κρίνετε σκόπιμο, να αναδείξετε το θέμα δημοσιογραφικά, χωρίς καμία αναφορά στα προσωπικά μου στοιχεία. Θεωρώ ότι μόνο μέσω της δημοσιότητας υπάρχει πλέον ελπίδα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και να δοθεί οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που αφορά τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων.

«Οι επισυναπτόμενες φωτογραφίες δεν απεικονίζουν ένα στιγμιαίο περιστατικό, αλλά την εικόνα που επικρατεί στο σημείο επί περισσότερες από τρεις εβδομάδες, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία αποκομιδή των συσσωρευμένων απορριμμάτων.»

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