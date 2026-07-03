Θλίψη για τον θάνατο του Απόστολου Παυλίδη - Η ανακοίνωση του ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης

Το Παράρτημα Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Γεωπόνου Απόστολου Παυλίδη, ενός αγνού, δίκαιου, εξαίρετου ανθρώπου, με ήθος, αξιοπρέπεια, ευαισθησία και ανιδιοτελή προσφορά στον τόπο του.

Οπως αναφέρει το συλλυπητήριο μήνυμα, "για πολλά χρόνια δραστηριοποιήθηκε στις Μοίρες με το κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων που διατηρούσε, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Μοιρών και επί σειρά ετών μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου. Λάτρης της φύσης, του Ψηλορείτη και των Αστερουσίων, αλλά και ποιητής με βαθιά αγάπη για την Καππαδοκία, τη γη των προγόνων του.

Ο Απόστολος πολέμησε μέσα από τα ποιήματα κάθε μορφή βίας, ανομίας και άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.



Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.



Ας είναι αιωνία η μνήμη του".

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