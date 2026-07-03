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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Παρουσία του Ν. Ανδρουλάκη η συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης (LIVE)

βουλή
clock 10:50 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τις τοποθετήσεις των επτά βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που συνυπογράφουν την επίκαιρη επερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης άρχισε η συζήτηση σχετικά με την πορεία και τη απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στην Ολομέλεια.

Στην συζήτηση της επερώτησης παρέστη και τοποθετήθηκε να τοποθετηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ θα απαντήσει ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Οι επτά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που αναπτύσσουν την επερώτηση που ως θέμα έχει «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ): Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν στη χώρα τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα» είναι ο Παύλος Γερουλάνος, Φραγκίσκος Παρασύρης, Ανδρέας Πουλάς, Αναστάσιος Νικολαΐδης, Παρασκευάς Κουκουλόπουλος, Γιώργος Νικητιάδης και Κατερίνα Σπυριδάκη.

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