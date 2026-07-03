Τι θα φάμε σήμερα; Ρολό κιμά στον φούρνο

Υλικά



800 γρ. μοσχαρίσιο κιμά



1 κρεμμύδι τριμμένο



2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες



1 αυγό



80 γρ. φρυγανιά τριμμένη



2 κ. σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο



1 κ. γλ. ρίγανη



Αλάτι και πιπέρι



2 κ. σ. ελαιόλαδο



Για τη γέμιση (προαιρετικά): 100 γρ. τυρί σε μπαστουνάκια, 100 γρ. ζαμπόν ή γαλοπούλα







Εκτέλεση



Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C.



Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατέψτε τον κιμά, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το αυγό, τη φρυγανιά, τον μαϊντανό, τη ρίγανη, αλάτι, πιπέρι και το ελαιόλαδο μέχρι να ομογενοποιηθούν.



Απλώστε το μείγμα πάνω σε μία λαδόκολλα, σχηματίζοντας ένα ορθογώνιο φύλλο.



Τοποθετήστε στο κέντρο το τυρί και το ζαμπόν και τυλίξτε προσεκτικά το μείγμα σε ρολό.



Μεταφέρετε το ρολό σε ταψί και ψήστε το για 50- 60 λεπτά, μέχρι να ροδίσει εξωτερικά και να ψηθεί καλά στο εσωτερικό.



Αφήστε το να ξεκουραστεί για περίπου 10 λεπτά πριν το κόψετε σε φέτες και το σερβίρετε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Πιτάκια κουρού βρώμης με γέμιση τυριών