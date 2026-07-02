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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Πιτάκια κουρού βρώμης με γέμιση τυριών

κουρού, πιτάκια
clock 13:40 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (17 τεμάχια)

Για τη ζύμη

220 γρ. κεφίρ χαμηλών λιπαρών

280 γρ. φαρίνα βρώμης που φουσκώνει μόνη της

Για τη γέμιση

150 γρ. ανθότυρο

1 κ.σ. τυρί κρέμα χαμηλών λιπαρών

4-5 φέτες κίτρινο τυρί light, κομμένο σε κυβάκια

αλάτι, πιπέρι



Εκτέλεση

Βήμα 1: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το κεφίρ με τη φαρίνα βρώμης και ζυμώνουμε μέχρι να σχηματιστεί μια συμπαγής ζύμη που δεν κολλάει στα δάχτυλα.

Βήμα 2: Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί, σκεπασμένη με πετσέτα, για 15-20 λεπτά, όσο ετοιμάζουμε τη γέμιση.

Βήμα 3: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το ανθότυρο, το τυρί κρέμα, τα κυβάκια κίτρινου τυριού light, το αλάτι και το πιπέρι, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Βήμα 4: Χωρίζουμε τη ζύμη σε 17 μπαλάκια. Με τα δάχτυλά μας ανοίγουμε κάθε μπαλάκι σε στρογγυλό σχήμα. Πιθανόν σε αυτό το σημείο να χρειαστεί να λαδώσουμε ελαφρώς τα δάχτυλά μας, ώστε να απλωθεί καλύτερα η ζύμη. Βάζουμε στο κέντρο 1 κ.γ. από τη γέμιση, διπλώνουμε σχηματίζοντας μισοφέγγαρο και βεβαιωνόμαστε ότι οι άκρες έχουν κλείσει καλά και έχουν κολλήσει μεταξύ τους.

Βήμα 5: Ψήνουμε τα πιτάκια σε αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, για 4-5 λεπτά από κάθε πλευρά.



Διατροφική αξία ανά τεμάχιο

Ενέργεια: 124 kcal

Υδατάνθρακες: 26,3 γρ.

Πρωτεΐνη: 11,5 γρ.

Λιπαρά: 6,7 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 0,9 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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