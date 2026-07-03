Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη λιμενάρχης για ενδοοικογενειακή βία

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Στη σύλληψη Λιμενάρχη Θεσσαλονίκης προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύζυγός του κάλεσε το μεσημέρι της Πέμπτης την Αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Λευκού Πύργου, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με το thesstoday.gr, o συλληφθείς υπηρετεί στο Λιμενικό Σώμα με τον βαθμό του Πλοιάρχου και κατέχει τη θέση του Κεντρικού Λιμενάρχη Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

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