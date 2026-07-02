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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Κιμ Καρντάσιαν με μικροσκοπικά λεοπάρ εσώρουχα από τη σειρά της

κιμ
clock 23:00 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κιμ Καρντάσιαν πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια για την εταιρεία της και φόρεσε σέξι εσώρουχα για να τη διαφημίσει.



Για τη φωτογράφιση η Κιμ Καρντάσιαν επέλεξε ένα μικροσκοπικό λεοπάρ σύνολο από σουτιέν και σλιπάκι, ενώ ακολούθησαν λήψεις και με ροζ εσώρουχα. Τα αποκαλυπτικά στιγμιότυπα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram που αριθμεί 345 περίπου εκατομμύρια ακολούθους.


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A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

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