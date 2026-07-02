Λεζές για τον θάνατο του Μόσιου: "Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, πήγε η αστυνομία και τελικά τον βρήκαν στο μπάνιο"

Ο ηθοποιός, Μιχάλης Μοσιός, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Ο Μάρκος Λεζές μίλησε στην εκπομπή Πρωινό για τις συνθήκες θανάτου του.

Όπως ανέφερε, οι δικοί του άνθρωποι ανησύχησαν όταν δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά και στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία πήγε στο σπίτι του και τον εντόπισε νεκρό στο μπάνιο.

«Ήταν καλός άνθρωπος, τίμιος και ταλαντούχος. Είχε απομονωθεί τα τελευταία χρόνια στην Κερατέα. Τον κυνηγούσα για να μην καπνίζει, του έλεγα ότι θα τον καταστρέψει. Τηλεφωνιόμασταν κάθε εβδομάδα. Πήρα τη γυναίκα του, τη Βάσια, μου είπε ότι τον βρήκαν στο μπάνιο. Τη ρώτησα πώς έγινε αυτό και μου είπε “δεν ξέρω”. Έμενε μόνος του στην Κερατέα, η γυναίκα του και τα παιδιά του έμεναν στη Νέα Σμύρνη. Τον έπαιρναν τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Έστειλαν την αστυνομία, φώναζαν, αλλά δεν απαντούσε. Τα φώτα ήταν αναμμένα. Ο γείτονας δίπλα είχε τα κλειδιά, άνοιξε την πόρτα και τον βρήκε», είπε ο ηθοποιός.

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