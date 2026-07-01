Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος: O «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου

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Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός ηθοποιός, Μιχάλης Μόσιος, σε ηλικία 79 ετών. Τη είδηση γνωστοποίησε ο γιος του σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Ο Μιχάλης Μόσιος είχε γίνει ευρέως γνωστός από το ρόλο του «Ταμτάκου», στον ελληνικό κινηματογράφο.

Η ανάρτηση του γιου του Μιχάλη Μόσιου για τον θάνατο του πατέρα του:

«Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο...όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε... Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα» σημείωσε ο γιος του, στην ανάρτησή του.

«Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστήκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα.

»Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε. Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα» συνέχισε στο μήνυμά του για τον θάνατο του πατέρα του.

«Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι ότι έφυγες πλήρης, γεμάτος. Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος. Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου».

«Δεν ξέρω πως θα το αντέξω

Άμα σε χάσω μπαμπά

Θ'αφήσω τα κλειδιά μου απ'έξω

Μήπως και μπεις ξανά.

Αντίο πατέρα μου».

Ποιος ήταν ο Μιχάλης Μόσιος

Ο Μιχάλης Μόσιος έκανε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Την περίοδο 1969-1972 συμμετείχε σε παραστάσεις αρχαίων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, όπως «Πλούτος» του Αριστοφάνη, «Αγαμέμνων» του Αισχύλου, «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη, «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, «Μάκβεθ» του Ουίλιαμ Σαίξπιρ, «Φάουστ» του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε κ.α.

Έπειτα κατέβηκε στην Αθήνα, όπου συμμετείχε σε διάφορες παραστάσεις.

Το 1972 συμμετείχε στην κινηματογραφική ταινία «Αν Ήμουν Πλούσιος» σε σκηνοθεσία του Στέλιου Τατασόπουλου και στην θεατρική παράσταση «Ριχάρδος Γ'» με τον Δημήτρη Χορν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς.

Είχε συνεργαστεί επίσης, με τη Ρένα Βλοχοπούλου και άλλους σημαντικούς Έλληνες ηθοποιούς.

Ο ρόλος, όπως που τον ανέδειξε, ήταν αυτό του Ταμτάκου, ενός Ρομά που τον συντρόφευε σε όλη του την καριέρα.

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