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ΚΡΗΤΗ

Ανοίγουν τα αναψυκτήρια στα Ενετικά Τείχη

Ανοίγουν τα αναψυκτήρια στα Ενετικά τείχη
clock 10:44 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στα δυο αναψυκτήρια των Ενετικών Τειχών, πάνω από την Πύλη Ιησού και την Πύλη Παντοκράτορα, βρέθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 1/7 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη, την Αντιπρόεδρο Μάρα Παναγιωτάκη, την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη και τα στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ Ειρήνη Κανατέλια και Μάνο Αντωνάκη.

Ανοίγουν τα αναψυκτήρια

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός είδε από κοντά όλες τις προετοιμασίες που έχουν γίνει από τη Δημοτική Επιχείρηση, η οποία και θα έχει την ευθύνη λειτουργίας, και διευθετήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες πριν το άνοιγμα των αναψυκτηρίων που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3/7 στην Πύλη Ιησού (πάνω από την Καινούργια Πόρτα) και το Σάββατο 4/7 στην Πύλη Παντοκράτορα (πάνω από την Χανιόπορτα).

Η ώρα έναρξης λειτουργίας και για τα δυο αναψυκτήρια είναι 16:30, με εκπλήξεις να περιμένουν τους επισκέπτες και τους περιπατητές των Ενετικών Τειχών στις 20:00, την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

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