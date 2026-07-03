Άνετη πρόκριση της Ελβετίας στους «16» οπως και της Πορτογαλίας(vid)

Η Ελβετία προκρίθηκε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση, επικρατώντας 2-0 της Αλγερίας το βράδυ της Πέμπτης στο Βανκούβερ.

Στη φάση των «16», η Ελβετία θα αντιμετωπίσει είτε την Κολομβία, είτε την Γκάνα, που αναμετρώνται ξημερώματα Σαββάτου (4/7, 04:30) στο Κάνσας Σίτι. Οι Ελβετοί θα διεκδικήσουν την πρώτη τους πρόκριση στα προημιτελικά Μουντιάλ από το 1954.

Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Ζακάρια (87′ Έμπιτσερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τζάκα, Εντόι (87′ Βίντμερ), Μανζάμπι (71′ Ρίντερ), Βάργκας (71′ Οκαφόρ), Εμπολό (83′ Αμντουνί).



Αλγερία (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Ζιντάν, Μπελγκάλι (82′ Μπουλμπίνα), Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αΐτ-Νουρί, Ζερουκί (58′ Γκουίρι), Μπενταλέμπ (71′ Μούσα), Μαχρέζ (71′ Μπουνταουί), Αουάρ (58′ Χατζάμ), Σαϊμπί, Μάζα.

Η Πορτογαλία εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επικρατώντας με 2-1 της Κροατίας του Λούκα Μόντριτς στο Τορόντο, χάρη σε γκολ του Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο θα αντιμετωπίσει πλέον την Ισπανία τη Δευτέρα, σε ένα από τα πιο ελκυστικά ζευγάρια της φάσης των νοκ άουτ.

Η Κροατία άνοιξε το σκορ με τον Ιβάν Πέρισιτς στο 53΄, εκμεταλλευόμενη μια σπάνια αμυντική αδράνεια των Πορτογάλων, ενώ η συνέχεια σημαδεύτηκε από παρεμβάσεις του VAR και ακυρωθέντα τέρματα εκατέρωθεν.

Η απάντηση της Πορτογαλίας ήρθε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 68΄, ο οποίος ευστόχησε από την άσπρη βούλα, ισοφαρίζοντας σε ένα διάστημα έντονης πίεσης και συνεχών εναλλαγών στο μομέντουμ του αγώνα. Στο ίδιο διάστημα, ο Κόβατσιτς σημάδεψε το δοκάρι, ενώ αρκετές επιθέσεις των Κροατών σταμάτησαν λόγω οφσάιντ.

Όλα έδειχναν ότι η αναμέτρηση θα οδηγηθεί στην παράταση, όμως η Πορτογαλία βρήκε το γκολ της πρόκρισης στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ραφαέλ Λεάο έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Γκονσάλο Ράμος με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Η Κροατία πίστεψε ότι βρήκε εκ νέου την ισοφάριση στα τελευταία δευτερόλεπτα, ωστόσο το VAR ακύρωσε το γκολ, με αποτέλεσμα η Πορτογαλία να πανηγυρίσει μια μεγάλη πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντίογκο Κόστα, Κανσέλο (62΄ Γκονσάλο Ράμος), Ρούμπεν Ντίας, Ρενάτο Βέιγκα, Νούνο Μέντες, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια (64΄ Μπερνάρντο Σίλβα), Πέδρο Νέτο (62΄ Κονσεϊσάο), Μπρούνο Φερνάντες (62΄ Ν. Σεμέδο), Ράφαελ Λεάο, Κριστιάνο Ρονάλντο (81΄ Ρούμπεν Νέβες).

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Σούταλο, Πόνγκρατσιτς, Πέρισιτς, Μόντριτς, Κόβασιτς (90+8΄ Κράμαριτς), Σούσιτς, Βλάσιτς (90+1΄ Γκβάρντιολ), Μπατούρινα (67΄ Πάσαλιτς), Μπούντιμιρ (46΄ Ματάνοβιτς)