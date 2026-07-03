Ηράκλειο: Τροχαίο ατύχημα στην Λ. Καζαντζίδη με θύμα δικυκλιστή

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Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (3/7) στο Ηράκλειο, αυτή τη φορά στη Λ. Καζαντζίδη, στο ύψος γνωστής επιχείρησης παιχνιδιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγκρούστηκαν ΙΧ αυτοκίνητο με μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του δικύκλου.

Ο άνδρας παρελήφθη με ελαφρά τραύματα και σε καλή κατάσταση, από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Η τροχαία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

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