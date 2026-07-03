Νέα Υόρκη: Σάλος κατά Μαμντανί για τη σύσταση να έχουν τα κλιματιστικά στους 25,5°C εν μέσω καύσωνα

Η Νέα Υόρκη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προειδοποιούν ότι η αίσθηση της θερμοκρασίας θα φτάσει έως και τους 43°C στο κέντρο της πόλης, ενώ στα προάστια ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 46°C.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η σύσταση του δημάρχου Ζόχραν Μαμντάνι προς τους κατοίκους να ρυθμίζουν τα κλιματιστικά τους στους 25,5 βαθμούς Κελσίου (78°F), ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και να μειωθεί η πίεση στο δίκτυο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον δημόσιο διάλογο.

Πολλοί πολίτες υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη θερμοκρασία δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστούν οι ακραίες συνθήκες ζέστης, ειδικά όταν η υγρασία αυξάνει ακόμη περισσότερο την αίσθηση δυσφορίας.

New York: it's hot out there, and the power grid is working overtime to keep us cool.







Set your AC to 78 degrees, turn off lights/electronics you're not using, and unplug what you can.







Our City is doing its part too: maintaining the 78 degrees rule in our buildings,… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 1, 2026

Ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστης της τελευταίας δεκαετίας

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε προειδοποιήσει ήδη από την προηγούμενη ημέρα ότι η πόλη βρίσκεται μπροστά σε «ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστης των τελευταίων δέκα ετών», καλώντας τους κατοίκους να εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια όπου είναι δυνατόν.

Στο σχετικό μήνυμά του ανέφερε ότι το ηλεκτρικό δίκτυο λειτουργεί υπό μεγάλη πίεση, ζητώντας από τους πολίτες να διατηρούν τα κλιματιστικά στους 78°F (25,5°C), να σβήνουν τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρησιμοποιούν και να αποσυνδέουν ό,τι δεν είναι απαραίτητο από την πρίζα.

Πιέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο και ανησυχία για τις υποδομές

Η παρατεταμένη ζέστη έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, με τις αρχές να προειδοποιούν για πιθανές επιβαρύνσεις σε ηλεκτροδότηση και ύδρευση.

Ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ. Στο Σικάγο, ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας ComEd ανακοίνωσε ότι το δίκτυο λειτουργεί υπό ακραία πίεση και κάλεσε τους καταναλωτές να περιορίσουν άμεσα την κατανάλωση ρεύματος.

Υψηλός κίνδυνος για την υγεία

Παρότι ο κλιματισμός είναι ευρέως διαδεδομένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι καύσωνες εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις πιο θανατηφόρες φυσικές απειλές, προκαλώντας κάθε χρόνο περισσότερους θανάτους από αρκετές άλλες φυσικές καταστροφές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διάρκεια του φαινομένου, οι θερμές νύχτες και τα υψηλά ποσοστά υγρασίας, που δυσκολεύουν την αποβολή της θερμότητας από τον ανθρώπινο οργανισμό, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας.

Καύσωνας σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) προειδοποιεί ότι το κύμα επικίνδυνης ζέστης θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή στις περισσότερες κεντρικές και ανατολικές πολιτείες, πριν μετακινηθεί το Σαββατοκύριακο προς τις ακτές του Ατλαντικού.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι σε πολλές περιοχές ενδέχεται να καταρριφθούν νέα ημερήσια ρεκόρ θερμοκρασίας, ενώ η υψηλή υγρασία θα κάνει τις συνθήκες ακόμη πιο αποπνικτικές για εκατομμύρια Αμερικανούς.

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