Φωτιά σε ταχύπλοο με τέσσερις επιβάτες (βίντεο)

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε ταχύπλοο, στη Βουλιαγμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα, οι οποίοι περισυλλέχθησαν από άλλο σκάφος που βρίσκονταν κοντά και είναι καλά στην υγεία τους.

Στην περιοχή βρίσκονται δύο πλοιάρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού.

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