Πουλιά φτιάχνουν φωλιές με καλώδια οπτικών ινών στο μέτωπο της Ουκρανίας!

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Φτιαγμένη από χόρτα και κομμάτια οπτικών ινών, η φωλιά ενός μικρού πτηνού στην Ουκρανία μαρτυρά πώς ο πόλεμος που συνεχίζεται εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια αλλάζει το φυσικό περιβάλλον.

Κατά μήκος του πολεμικού μετώπου των 1.200 χιλιομέτρων, ατέλειωτα χιλιόμετρα οπτικών ινών διακρίνονται μπλεγμένα σε κλαδιά και στέγες ή απλωμένα σε χωράφια, αστράφτοντας στον ήλιο σαν γιγάντιος ιστός αράχνης.

Πρόκειται για λεπτά καλώδια οπτικών ινών, μήκους έως 20 χιλιομέτρων, τα οποία χρησιμοποιούν οι ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις για να κατευθύνουν επιθετικά drone, χωρίς να ανησυχούν για τις ηλεκτρονικές παρεμβολές που μπλοκάρουν τα ασύρματα συστήματα.

Ukraine War Leaves Birds Building Nests From Drone Fibre-Optic Cables pic.twitter.com/C62qUUnOBV — Firstpost (@firstpost) June 30, 2026





Τα πτηνά της περιοχής έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα πεταμένα καλώδια για να χτίσουν τις φωλιές τους, λέει στο Reuters η Γιάνα Χρίνκο, ερευνήτρια ς του Πολεμικού Μουσείο στο Κίεβο, καθώς δείχνει δύο λεπτεπίλεπτες φωλιές που έλαβε από στρατιώτες στο μέτωπο.

Η Ρωσία βασιζόταν σε τεθωρακισμένα και δυνάμεις του πυροβολικού όταν εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022. Σήμερα, όμως, τα drone κυριαρχούν στη σύγκρουση, τη μεγαλύτερη που έχει ζήσει η μεταπολεμική Ευρώπη.

Παραμένει άγνωστο ποιο είδος πτηνού έφτιαξε τις δύο φωλιές, ανέφερε η Χρίνκο. Τα χόρτα και οι οπτικές ίνες «είναι σφιχτά πλεγμένες» είπε.

Μια από τις δύο φωλιές που παρέλαβε η Χρένκο θα παραμείνει στο Πολεμικό Μουσείο, ενώ η δεύτερη θα αποσταλεί για εξέταση στην Ολλανδία και μετά θα επιστραφεί.

Η Ουκρανία είναι πλούσια σε ορνιθοπανίδα και υπάρχουν αρκετά είδη που θα μπορούσαν να φτιάξουν τέτοιες φωλιές, δήλωσε ο Άουκε-Φλόριαν Χίμστρα του Κέντρου Βιοποικιλότητας της Ολλανδίας, ο οποίος μελετά τη χρήση τεχνητών υλικών από ζώα.

🐦 New photos show the nest in greater detail.







Ukrainian soldiers found that birds had woven discarded fiber-optic cable from drones into their nest — turning a tool of electronic warfare resistance into part of nature.







What was made for war has already entered the landscape of… https://t.co/3qPDhAGryJ pic.twitter.com/hitEpllPuA — ZSU News (@ZSUNews) June 7, 2026

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοιες φωλιές. Και, πιστέψτε με, έχω δει πάρα πολλές… Θα εξετάσουμε αν υπάρχουν ίχνη DNA στη φωλιά για να προσδιορίσουμε ποιο είδος την έφτιαξε» είπε.

Παραμένει ασαφές, επισήμανε ο ερευνητής, αν οι οπτικές ίνες έχουν αρνητικές συνέπειες για τα πτηνά, για παράδειγμα σε περιπτώσεις που μπερδεύονται πάνω τους, ή αν αντίθετα τα ωφελούν προσφέροντας αφθονία πρώτων υλών.

«Τεκμηριώνοντας αυτή τη φωλιά, τεκμηριώνουμε ταυτόχρονα και τις επιπτώσεις του πολέμου στη φύση της Ουκρανίας» είπε ο Χίμστρα.

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