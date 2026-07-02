Γάζι: Κυκλοφοριακές αλλαγές για τον νέο κυκλικό κόμβο

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Νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ειρήνης με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στο Μαλεβίζι, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των απαραίτητων πρόδρομων εργασιών για την κατασκευή του νέου κυκλικού κόμβου, όπως προβλέπεται από τη μελέτη ανάπλασης της Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προβλέπεται η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήματα των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ειρήνης, στο σημείο συμβολής τους με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Η κυκλοφορία προς τις συγκεκριμένες οδούς θα πραγματοποιείται μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Ειδικότερα, οι οδηγοί που κινούνται από την πλευρά του Γαζίου θα εξυπηρετούνται μέσω της οδού Ελ Γκρέκο, ενώ όσοι κινούνται από την πλευρά του Ηρακλείου μέσω της οδού Κρήτης.

Η σύνδεση μεταξύ των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ειρήνης θα πραγματοποιείται μέσω της διανοιγμένης οδού του σχεδίου πόλης Αγίας Μαρίνας και της οδού Μαγαρικαρίου, η οποία συνδέει την οδό Ειρήνης με την οδό Δίκτυνας, κάθετη στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο συγκεκριμένο σημείο περιλαμβάνουν:

•εγκατάσταση νέων δικτύων ύδρευσης, ομβρίων και ηλεκτροφωτισμού καθώς και υπογειοποιήσεις δικτύων ΔΕΔΗΕ και κινητής τηλεφωνίας

• επιχώσεις και διαμόρφωση των απαραίτητων υψομετρικών συναρμογών μεταξύ της Ελευθερίου Βενιζέλου και των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ειρήνης, σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευής του κυκλικού κόμβου,

•κατασκευή πεζοδρομίων και προσωρινή αποκατάσταση της κυκλοφορίας έως την έναρξη της τελικής φάσης κατασκευής του κυκλικού κόμβου.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή αναστάτωση που ενδέχεται να προκληθεί, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν αναγκαίο στάδιο για την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου που θα αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή λειτουργία και την εικόνα της περιοχής.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή των εργασιών, να τηρούν πιστά την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση και τις οδηγίες ρύθμισης της κυκλοφορίας.

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