Ηράκλειο: Παραδόθηκε σε χρήση η νέα παιδική χαρά στην πλατεία Νικαίας (εικόνες)

Έναν ολοκαίνουργιο, σύγχρονο και ασφαλή χώρο χαράς και παιχνιδιού απέκτησαν τα παιδιά στον Μασταμπά, στην πλ. Νικαίας, όπου το απόγευμα της Τετάρτης 1/7, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη και την Πρόεδρο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δωροθέα Βρούχου, παρέδωσαν σε χρήση την πλήρως ανακατασκευασμένη παιδική χαρά.

Με ένα παιδικό πάρτι, με μουσική από τον DJ Θέμη Μαρκάκη, παιδαγωγό που δημιουργούσε κατασκευές από μπαλόνια και κεράσματα, πολλές δεκάδες παιδιών απόλαυσαν το παιχνίδι και διασκέδασαν στην πλατεία, που αποτελεί σταθερό σημείο συνάντησης για την περιοχή.

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Ο Αλέξης Καλοκαιρινός μίλησε με κατοίκους της περιοχής και τόνισε σε δήλωσή του ότι αυτή η παρέμβαση αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδίου της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων στις γειτονιές, σημειώνοντας: «Η παιδική χαρά στην πλατεία Νικαίας ανακατασκευάστηκε από την αρχή και παραδίδεται πλέον, εξυπηρετώντας μια μεγάλη ανάγκη. Αυτό το ξέρουν καλύτερα από όλους οι γονείς των μικρών παιδιών. Είναι μια από τις 88 παιδικές χαρές του Ηρακλείου και όπως και οι υπόλοιπες, συντηρούνται και πιστοποιούνται. Φροντίζουμε να τηρούνται οι προδιαγραφές και για την ασφάλεια και για την διασκέδαση των παιδιών και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό».

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Η Πρόεδρος της 4ης ΔΚ Δωροθέα Βρούχου τόνισε ότι τα παιδιά θα παίζουν σε ένα ασφαλή χώρο με σύγχρονα παιχνίδια και ευχαριστώντας τον Αλέξη Καλοκαιρινό υπογράμμισε: «Όπως βλέπετε βρίσκονται πάρα πολλά παιδιά και δημότες. Το πάγιο αίτημά τους για την ανάπλαση της παιδικής χαράς επιτέλους πήρε μορφή και βλέπετε τι ωραία που την πήρε. Καινούργια παιχνίδια, τάπητας και το κυριότερο ασφάλεια. Αυτό ζητούσαν οι γονείς. Τώρα είναι ήρεμοι, διότι τα παιδιά τους θα έρχονται να παίζουν σε ένα ασφαλή χώρο και το σπουδαιότερο. Η παιδική χαρά φιλοξενεί πάρα πολλά παιδιά. Είναι η μοναδική παιδική χαρά σε όλη την περιοχή και φιλοξενεί όχι μόνο τα παιδιά του Μασταμπά, αλλά και της γύρω περιοχής. Η 4η Δημοτική Κοινότητα και οι δημότες ευχαριστούν το Δήμαρχο Ηρακλείου, για το ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής και για την άμεση ανταπόκριση».



Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν επίσης η Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Μάρα Παναγιωτάκη και οι Διαμερισματικοί Σύμβουλοι της 4ης ΔΚ Μιχάλης Σφακιανάκης, Μαρία Μαμαγκάκη, Ζωή Παπαδάκη, Κώστας Τσαίνης και Ανθούλα Ζεάκη.

Η ανακατασκευή της παιδικής χαράς έγινε με βάση τα πιο αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα και εναρμονίστηκε πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία και τις προδιαγραφές ασφαλείας. Τοποθετήθηκαν πιστοποιημένα, σύγχρονα παιχνίδια, ειδικά δάπεδα απορρόφησης κραδασμών για την προστασία των παιδιών, νέος φωτισμός, η κατάλληλη περίφραξη και νέος αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, καλαθάκια, κ.α.) στην πλατεία, με το κόστος να ανέρχεται στις 180.000 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ και να καλύπτεται από έσοδα του Δήμου Ηρακλείου.

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Ο νέος εξοπλισμός της παιδικής χαράς περιλαμβάνει:



1. Περιστρεφόμενη λεκάνη.



2. Τετραθέσια μεταλλική κούνια με δύο καθίσματα νηπίων και δύο καθίσματα παίδων.



3. Πολυλειτουργικό τριπλό πύργο με προσβάσιμη κλίμακα, γέφυρα, τσουλήθρες και στύλο πυροσβέστη.



4. Περιστρεφόμενη λεκάνη τύπου «ινδιάνικη σκηνή».



5. Ελατήριο μορφής «όρνιθα».

Παράλληλα ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει τις παρεμβάσεις του για την ανακαίνιση και πιστοποίηση και άλλων παιδικών χαρών, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών.



Ο Δήμος Ηρακλείου ευχαριστεί την «Πιτάρας Δομική», τα σούπερ μάρκετ «Χαλκιαδάκης» και τη ΔΕΠΑΝΑΛ για τις χορηγίες τους, καθώς επίσης και τον DJ Θέμη Μαρκάκη για την ευγενική του προσφορά στη μουσική κάλυψη της εκδήλωσης.

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