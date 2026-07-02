Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων από την Εφορία, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή της νέας διάταξης που επιτρέπει την άρση της κατάσχεσης πριν από τη μεταβίβαση.

Η νέα διαδικασία αφορά ακίνητα στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση από την Εφορία λόγω χρεών, αλλά πρόκειται να μεταβιβαστούν με οικονομικό αντάλλαγμα. Με την ενεργοποίηση της ρύθμισης, η πώληση θα μπορεί να προχωρά, υπό την προϋπόθεση ότι μέρος του τιμήματος θα παρακρατείται και θα αποδίδεται απευθείας στην ΑΑΔΕ.

Το ποσό αυτό θα αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στην ΑΑΔΕ και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του τρέχοντος υπολοίπου της οφειλής.

Με άλλα λόγια, εάν ένας φορολογούμενος χρωστά στην Εφορία και έχει ακίνητο στο οποίο έχει επιβληθεί κατάσχεση, θα μπορεί να προχωρήσει σε πώληση, εφόσον μέσα από το τίμημα εξοφληθεί τουλάχιστον το ένα τέταρτο της οφειλής του. Η παρακράτηση θα γίνεται κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης.

Πού στοχεύει η ρύθμιση

Η ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα πρακτικό εμπόδιο στην αγορά ακινήτων, καθώς η ύπαρξη κατάσχεσης από την Εφορία μπορούσε να μπλοκάρει μια συναλλαγή, ακόμη και όταν υπήρχε ενδιαφερόμενος αγοραστής και δυνατότητα είσπραξης μέρους της οφειλής από το Δημόσιο.

Με τη νέα διαδικασία, το Δημόσιο θα εισπράττει άμεσα μέρος των χρεών, ενώ ο οφειλέτης θα μπορεί να αξιοποιήσει ακίνητη περιουσία που μέχρι σήμερα παρέμενε δεσμευμένη. Παράλληλα, η αγορά ακινήτων αποκτά έναν μηχανισμό για να προχωρούν μεταβιβάσεις οι οποίες διαφορετικά θα παρέμεναν «παγωμένες» λόγω της κατάσχεσης, εν μέσω, μάλιστα, οξείας στεγαστικής κρίσης.

Η απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί θα καθορίσει τα πρακτικά βήματα για την εφαρμογή της διάταξης, δηλαδή τη διαδικασία υπολογισμού του ποσού που θα παρακρατείται, τον τρόπο απόδοσής του στην ΑΑΔΕ και τις ενέργειες που θα απαιτούνται πριν από την υπογραφή του συμβολαίου.

Η παρέμβαση αφορά ειδικά κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση και μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία, δηλαδή πωλήσεις ή άλλες μεταβιβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα αλλά όχι γενικά κάθε βάρος ή κάθε άλλη νομική εκκρεμότητα που μπορεί να συνοδεύει ένα ακίνητο.

Πηγή: newsit.gr

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