Πετράλωνα: Εκκενώθηκε η διπλανή πολυκατοικία του κτιρίου που κατέρρευσε

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Κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, ελέγχοντας την παρακείμενη πολυκατοικία του τετραώροφο κτιρίου που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εργασιών ανέγερσης άλλης οικοδομής.

Αρμόδιοι της Πολεοδομίας ελέγχουν τη διπλανή πολυκατοικία του κτιρίου που κατέρρευσε στα Πετράλωνα

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Ο Χάρης Δούκας στην πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα

Στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος ενημερώθηκε για την κατάσταση και συνομίλησε με μέλη των οικογενειών που διέμεναν στην πολυκατοικία που κατέρρευσε.

Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθούν χώροι στέγασης για τους ενοίκους, ενώ, όπως ανέφερε, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες χορήγησης έκτακτου επιδόματος βοήθειας για τα πρώτα έξοδα.

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