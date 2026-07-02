Σαμαράς κατά Τσίπρα: Αμετανόητος για τη Συμφωνία των Πρεσπών, βάζει πλάτη και για τις «Πρέσπες του Αιγαίου»

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Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις δηλώσεις των στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Νίκου Μπίστη και Γιώργου Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με νέα ανάρτησή του στο Facebook, το μεσημέρι της Πέμπτης (2.7.26).

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Οι δηλώσεις Μπίστη-Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά, και ειδικά για το καλώδιο στην Κάσο, αποδεικνύουν ότι, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως ΕΛΑΣ, ο κ.Τσίπρας παραμένει ίδιος.

Το να υποστηρίζει κάποιος ότι η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο είναι μονομερής ενέργεια της Ελλάδας, είναι κατευνασμός και όχι «νέος πατριωτισμός».

Ο ίδιος συνεχίζει χαρακτηρίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα αμετανόητο. Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών ο κ.Τσίπρας «βάζει πλάτη» και για τις «Πρέσπες του Αιγαίου».

Για να καταλήξει: «Φυσικά, ο κ.Γεραπετρίτης -σε τηλεοπτική του συνέντευξη- όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε λέξη. Αποδεικνύεται ότι τα μόνα «ήρεμα νερά» στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα…».

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