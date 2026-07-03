Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Τι πραγματικά αλλάζει για τη Συμμαχία και ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας

Η προσεχής Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουλίου 2026 στην Άγκυρα, διεξάγεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αστάθειας.



Μια περίοδο που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς κάποια ορατή προοπτική τερματισμού, οι διαβουλεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την εφαρμογή της εκεχειρίας και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου βιώσιμης ειρήνευσης παραμένουν εύθραυστες, ενώ η αστάθεια στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια και οι διεθνείς ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων και των θαλάσσιων εμπορικών οδών εντείνονται.

Παράλληλα, οι διαφορετικές προσεγγίσεις των Συμμάχων ως προς τις στρατηγικές προτεραιότητες, τον επιμερισμό των βαρών, τη χρηματοδότηση της άμυνας και τον μελλοντικό ρόλο του ΝΑΤΟ αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Συμμαχία.



Στο πλαίσιο αυτό, το ΝΑΤΟ καλείται να προσαρμόσει τη στρατηγική του στις απαιτήσεις ενός νέου και περισσότερο αβέβαιου περιβάλλοντος ασφάλειας.



Ως εκ τούτου, στην ατζέντα της Συνόδου κυριαρχούν ζητήματα όπως η ενίσχυση των αμυντικών δαπανών των Συμμάχων, με επίκεντρο την επίτευξη του στόχου για ετήσιες επενδύσεις στην άμυνα ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Συμμαχίας, καθώς και η συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία.



Επίσης, αναμένεται να τεθούν υπό συζήτηση οι προκλήσεις ασφαλείας που προέρχονται από τη Νότια Γειτονία (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική), η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και η ασφάλεια στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.



Συνεπώς, το πραγματικό διακύβευμα της Συνόδου δεν είναι οι επικοινωνιακές κορώνες που θα κυριαρχήσουν στη δημόσια σφαίρα ούτε οι αναμενόμενες διμερείς συναντήσεις των ηγετών, αλλά οι αποφάσεις που θα καθορίσουν τη φυσιογνωμία και το στρατηγικό προσανατολισμό του ΝΑΤΟ για την επόμενη δεκαετία.



Οι εν λόγω αποφάσεις δεν αποτελούν μια συγκυριακή εξέλιξη, αλλά αποτυπώνουν μια διαρκή διαδικασία αναπροσαρμογής της Συμμαχίας σε ένα περιβάλλον παρατεταμένου στρατηγικού ανταγωνισμού.



Το ΝΑΤΟ καλείται πλέον να λειτουργήσει σε συνθήκες όπου η έννοια της αποτροπής αποκτά πολυδιάστατο χαρακτήρα, συνδυάζοντας την κλασική στρατιωτική ισχύ με την ανθεκτικότητα των κρατών-μελών, την τεχνολογική υπεροχή και τη βιομηχανική ικανότητα υποστήριξης παρατεταμένων επιχειρήσεων.



Η φυσιογνωμία και ο ρόλος του ΝΑΤΟ μεταβάλλονται, καθώς από έναν Οργανισμό που εστίαζε στην αποτροπή και την άμυνα, την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων, καθώς και τη συνεργατική ασφάλεια, εξελίσσεται σε μια Συμμαχία αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας (Alliance of Readiness), διασφαλίζοντας ότι οι δυνάμεις της παραμένουν έτοιμες να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε εξέλιξη και οποιοδήποτε πιθανό σενάριο.



Αυτό συνεπάγεται αυξημένες απαιτήσεις σε δυνάμεις, αποθέματα πυρομαχικών, βιομηχανική παραγωγική ικανότητα, ανθεκτικότητα εφοδιαστικών αλυσίδων, δομές διοίκησης και συνολική αποτρεπτική ισχύ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η συζήτηση για τον επιμερισμό των στρατηγικών βαρών εντός της Συμμαχίας.



Η πίεση για αύξηση των αμυντικών δαπανών δεν συνιστά απλώς μια δημοσιονομική απαίτηση, αλλά αντανακλά τη μετάβαση σε ένα μοντέλο συλλογικής ασφάλειας όπου η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες αξιοπιστίας των συμμάχων.



Ουσιαστικά, η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη βαθύτερη μεταβολή της στρατηγικής φιλοσοφίας του ΝΑΤΟ, το οποίο προσανατολίζεται πλέον σε ένα περιβάλλον παρατεταμένου ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων, με υψηλές απαιτήσεις διαρκούς ετοιμότητας και αποτρεπτικής ικανότητας.



Παράλληλα, η ενίσχυση της αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανικής βάσης του ΝΑΤΟ αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα στρατηγικής αυτονομίας της Συμμαχίας.



Η εμπειρία από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή, έχει καταδείξει ότι η επάρκεια σε αποθέματα πυρομαχικών, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση των παραγωγικών δυνατοτήτων και την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων αποτελούν παράγοντες αποτροπής εξίσου σημαντικούς με την ίδια τη στρατιωτική ισχύ.

Η εξέλιξη αυτή, αποτυπώνει τη μετάβαση από την παραδοσιακή αντίληψη της άμυνας ως αποκλειστικά επιχειρησιακής ισχύος προς μια πιο σύνθετη θεώρηση της άμυνας ως ολοκληρωμένου παραγωγικού και βιομηχανικού συστήματος (Defence as Industrial System), στο οποίο η δυνατότητα παραγωγής, υποστήριξης και αναπλήρωσης ισχύος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.



Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στη Νότια Πτέρυγα της Συμμαχίας, όπου οι προκλήσεις από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, η αστάθεια σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και η διαρκής απειλή υβριδικών μορφών ασφάλειας διαμορφώνουν ένα σύνθετο περιβάλλον κινδύνων για τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ.



Επιπλέον, οι προκλήσεις αυτές φέρνουν στο προσκήνιο το ρόλο της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας ως περιοχών στρατηγικής σημασίας για τη συνοχή και την επιχειρησιακή ισορροπία της Συμμαχίας.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική απειλή για το ΝΑΤΟ αποτελεί η Ρωσία, η υποστήριξη προς την Ουκρανία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική επιλογή της Συμμαχίας για τη διατήρηση της αποτροπής και την αποφυγή αναθεωρητικών τετελεσμένων στην ευρωπαϊκή ήπειρο.



Σε αυτό το νέο στρατηγικό πλαίσιο, η Ελλάδα καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα αναδείξουν τον γεωπολιτικό της ρόλο και θα ενισχύσουν τη θέση της τόσο εντός της Συμμαχίας όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση του νέου στρατηγικού προσανατολισμού του ΝΑΤΟ.



Υπό το πρίσμα αυτό, η Ελλάδα, οφείλει να αναδεικνύει προς τους συμμάχους ότι δεν αποτελεί απλώς ένα κράτος-μέλος που συμμετέχει στη συλλογική άμυνα, αλλά μια χώρα με σημαντική γεωπολιτική αξία στην Νότια Πτέρυγα του ΝΑΤΟ και στις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας της Ανατολικής Μεσογείου.



Η γεωγραφική της θέση, σε συνδυασμό με τον ρόλο της ως παράγοντα σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αυξημένης ρευστότητας, αναβαθμίζει τη σημασία της εντός της Συμμαχίας.



Η στρατηγική της αξία δεν απορρέει μόνο από την επιχειρησιακή της συνεισφορά, αλλά και από τη δυνατότητά της να λειτουργεί ως κόμβος ασφάλειας, ενεργειακής διασύνδεσης και θαλάσσιας επιτήρησης σε μια περιοχή όπου διασταυρώνονται οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων.

Η συμμετοχή της Ελλάδας σε αποστολές και διαλειτουργικά σχήματα της Συμμαχίας, καθώς και η συμβολή της στη διατήρηση και λειτουργία ΝΑΤΟϊκών υποδομών ενισχύει αυτή τη διάσταση, μετατρέποντας τη χώρα σε πολλαπλασιαστή ισχύος και σταθερότητας.

Παράλληλα, η ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας και ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσονται στον ευρύτερο καταμερισμό βαρών εντός του ΝΑΤΟ.

Σε ένα περιβάλλον όπου η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η διαθεσιμότητα ισχύος αποκτούν καθοριστικό ρόλο, η Ελλάδα καλείται να κεφαλαιοποιήσει τον ρόλο της ως αξιόπιστος και επιχειρησιακά συνεπής σύμμαχος.



Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει τη συμμετοχή της στη Σύνοδο, ώστε να ενισχύει τη θέση της ως αξιόπιστου συμμάχου και αναντικατάστατου παράγοντα στη Νότια Πτέρυγα του ΝΑΤΟ, συνδυάζοντας υψηλή επιχειρησιακή συνεισφορά με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο.

Η ελληνική προσέγγιση οφείλει να παραμείνει στρατηγική και όχι συγκυριακή, με έμφαση στην αξιοποίηση των θεσμικών της δυνατοτήτων εντός της Συμμαχίας και στην ενίσχυση του ρόλου της ως αξιόπιστου και επιχειρησιακά αποτελεσματικού συμμάχου.



Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα καλείται να αναδεικνύει συστηματικά τη συμβολή της στη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου, τη σημασία της διασύνδεσης της ευρωπαϊκής άμυνας με τη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, καθώς και την ανάγκη διατήρησης μιας αποτρεπτικής ισορροπίας έναντι κάθε μορφής αναθεωρητισμού.

Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία για τη διαμόρφωση αποτελεσματικής εθνικής στάσης, έχει η ικανότητα πρόβλεψης πιθανών εξελίξεων στο εσωτερικό της Συμμαχίας κατά τη διάρκεια της Συνόδου.

Συγκεκριμένα, σε ένα περιβάλλον αυξημένης στρατηγικής ρευστότητας, όπου η Συμμαχία μετασχηματίζεται και οι σύμμαχοι διαμορφώνουν διαφοροποιημένες προσεγγίσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ, η διπλωματική αποτελεσματικότητα δεν εξαρτάται μόνο από τη διατύπωση εθνικών θέσεων, αλλά και από την εκ των προτέρων επεξεργασία εναλλακτικών σεναρίων και επιλογών πολιτικής.



Υπό αυτό το πρίσμα, η Ελλάδα οφείλει να υιοθετήσει μια προσέγγιση στρατηγικής πρόβλεψης (Strategic Foresight), η οποία υπερβαίνει τη συγκυριακή διαχείριση γεγονότων και ενσωματώνει την εκτίμηση πιθανών εξελίξεων και των αντίστοιχων συνεπειών τους.



Εν κατακλείδι, η επερχόμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν συνιστά απλώς ένα ακόμη θεσμικό ορόσημο, αλλά ένα σημείο καμπής για τον στρατηγικό προσανατολισμό της Συμμαχίας τα επόμενα χρόνια.



Η σημασία των αποφάσεων που θα ληφθούν δεν θα κριθούν από την ρητορική και τις επικοινωνιακές κορώνες των συμμετεχόντων ή των κάθε είδους σχολιαστών και ειδικών, αλλά από το κατά πόσο θα ενισχύσουν την πραγματική αποτρεπτική και επιχειρησιακή ικανότητα του ΝΑΤΟ στο σύνολό του.



Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα δεν καλείται απλώς να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, αλλά να τοποθετηθεί ενεργά ως αξιόπιστος και επιχειρησιακά αποτελεσματικός σύμμαχος, με σαφή γεωπολιτική ταυτότητα και στρατηγική συνέπεια.



Η επιτυχία της ελληνικής παρουσίας συνεπώς, δεν θα εξαρτηθεί από τις επικοινωνιακές εντυπώσεις της Συνόδου, αλλά από την ικανότητα της χώρας να μετατρέπει τη στρατηγική κατανόηση του διεθνούς περιβάλλοντος σε συνεκτική, προνοητική, πολυδιάστατη και μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική εντός της Συμμαχίας που εξασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ευρωατλαντικής ασφάλειας.

* Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος - Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος

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