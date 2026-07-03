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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φανουράκης “τέλος” για τον ΟΦΗ

fanoyrakis
clock 17:06 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Παρελθόν αποτελεί από τον ΟΦΗ ο Θοδωρής Φανουράκης που θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην ποδοσφαιρική του πορεία καθώς αποφασίστηκε κοινή συναινέσει η λύση της συνεργασίας.

Ο ποδοσφαιριστής την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην ΠΑΕ Χανιά.



Η σχετική ανακοίνωση: 

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Θοδωρή Φανουράκη.

Ο νεαρός επιθετικός προέρχεται από την Elite Ακαδημία της ομάδας μας, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2024, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην ΠΑΕ Χανιά.

Θοδωρή, μεγάλωσες μαζί μας και ο ΟΦΗ θα είναι πάντα οικογένειά σου! Καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!

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