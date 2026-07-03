Ο Δήμος Ανωγείων παρουσιάζει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 και ώρα 21:00, στην Πλατεία Δημαρχείου – Αρμί, στα Ανώγεια, το νέο μουσικό έργο του Γιάννη Καλομοίρη με τίτλο:

«ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ – Ο ήχος του Κρητικού Αμπελώνα»

Πρόκειται για μια βαθιά προσωπική μουσική δημιουργία, εμπνευσμένη από τη διαχρονική σχέση του δημιουργού με το αμπέλι, το κρασί και τη γη της Κρήτης. Οι μνήμες, τα παιδικά βιώματα στα Ανώγεια, οι γεύσεις και οι μυρωδιές του τόπου μεταμορφώνονται σε ήχους, μελωδίες και μουσικές αφηγήσεις, συνθέτοντας ένα έργο με έντονο βιωματικό και πολιτιστικό αποτύπωμα.

Απο τον Δήμο Ανωγείων, ο «Αμέθυστος» παρουσιάζεται ως ένα πρωτότυπο μουσικό – οινικό δρώμενο, όπου η μουσική συναντά τη γευστική εμπειρία. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τις μελωδίες που είναι αφιερωμένες στις κρητικές ποικιλίες Μαντηλάρι, Λιάτικο, Πλυτό και Κοτσιφάλι και στη συνέχεια να γευτούν τα αντίστοιχα κρασιά, προσφορά του δικτύου Wines of Crete, καθώς και κρασιά παραγωγών των Ανωγείων. Με τον τρόπο αυτό, η κάθε μελωδία θα συνδεθεί με τη γεύση και την ταυτότητα της αντίστοιχης ποικιλίας, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για το κοινό.

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Στη σκηνή, μαζί με τον Γιάννη Καλομοίρη, συμμετέχουν οι συνοδοιπόροι του έργου:

Παναγιώτης Κατσικιώτης (Τσίκο) – κρουστά

Νίκος Βενετάκης – τραγούδι

Το έργο και τον δημιουργό θα προλογίσει ο σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρωνίτης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά στον αμπελώνα της περιοχής, την ιστορική του διαδρομή και τη σημασία του για τα Ανώγεια θα κάνει ο γεωπόνος Γιώργης Ανδρεαδάκης.

Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση θα έχουν οι κάτοικοι του χωριού που εξακολουθούν να παράγουν σπιτικό κρασί, οι οποίοι θα μοιραστούν με το κοινό ιστορίες, βιώματα και μνήμες από τα αμπέλια τους, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση της τοπικής κοινωνίας με την αμπελουργική παράδοση.

Οι διοργανωτές αναφέρουν μεταξύ άλλων:

Σας καλούμε σε ένα ξεχωριστό μουσικό και οινικό ταξίδι, άρρηκτα συνδεδεμένο με την κρητική γη, την παράδοση και τους ανθρώπους της.

Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση:



Δήμος Ανωγείων – Γιάννης Καλομοίρης

Συνδιοργάνωση:



Σείστρο – Μουσικό Εργαστήρι



Wines of Crete – Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης

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