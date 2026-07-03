Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Η Πολυξένη βρίσκεται μπροστά σε ένα επαγγελματικό δίλημμα

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά "Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι;"

Επεισόδιο 85: Η Μαγδαληνή νιώθει την πίεση να συσσωρεύεται, καθώς η αβεβαιότητα στη σχέση της και η έλλειψη ξεκάθαρων απαντήσεων την φέρνουν στα όριά της. Η Ιουλία προσπαθεί να διατηρήσει χαμηλούς τόνους στο σπίτι, όμως όσα συμβαίνουν γύρω από την υπόθεση δεν της επιτρέπουν να χαλαρώσει. Η Πολυξένη βρίσκεται μπροστά σε ένα επαγγελματικό δίλημμα, καθώς μια πρόταση την δελεάζει αλλά ταυτόχρονα την προβληματίζει βαθιά.

Η Μελισσάνθη δυσκολεύεται να κρατήσει αποστάσεις, όταν μια προσωπική στιγμή στο Ίδρυμα της δείχνει ότι δεν έχει προχωρήσει όσο νόμιζε. Η Ασπασία προσπαθεί να σταθεί όρθια μέσα στην οικογένεια, όμως η κόπωση και οι συνεχείς απαιτήσεις κάνουν την ισορροπία όλο και πιο εύθραυστη.

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