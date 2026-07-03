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Μεσσαρά: Εγκαινιάζεται το νέο σύγχρονο Διοικητικό Συγκρότημα παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

διοικητικό συγκρότημα στη Μεσαρά
clock 17:54 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης και εξοπλισμού της νέας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς, η οποία στεγάζεται στο νέο Διοικητήριο Μοιρών. Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Το νέο διοικητικό συγκρότημα, στον χώρο του πρώην στρατοπέδου, θα φιλοξενεί επίσης το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, την Πολιτική Προστασία, το Δασαρχείο και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, δημιουργώντας έναν ενιαίο κόμβο εξυπηρέτησης των πολιτών.

Σε δήλωσή του, ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης χαρακτήρισε το έργο «σημαντική εξέλιξη για τη Μεσσαρά και τη νότια Κρήτη», ευχαριστώντας τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τα συναρμόδια υπουργεία, καθώς και τον Δήμο Φαιστού και όσους συνέβαλαν στην υλοποίησή του. Όπως ανέφερε, αναμένεται και η έγκριση της χρηματοδότησης για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, που θα ολοκληρώσει το έργο.

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