Διεθνές δίκτυο βιαστών: Συνελήφθησαν 57 άτομα – «Ήθελαν να αποανθρωποποιήσουν τα θύματα»

Μια διεθνής αστυνομική επιχείρηση που εκτείνεται σε επτά χώρες έφερε στο φως μια σειρά εξαιρετικά οργανωμένων δικτύων βιαστών, οι οποίοι νάρκωναν και βίαζαν τις συντρόφους τους και χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές ομάδες συνομιλίας για να διευκολύνουν, να ενθαρρύνουν και να εξυμνούν τις φρικιαστικές επιθέσεις τους, ανακοίνωσαν οι αρχές την Πέμπτη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα θύματα είναι γυναίκες που πρώτα καταστέλλονται με φαρμακευτικές ουσίες και στη συνέχεια βιάζονται και υφίστανται σεξουαλικές επιθέσεις, σύμφωνα με την Europol και τη Βρετανική Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA).

Οι διαδικτυακές ομάδες προσφέρουν καταφύγιο σε δράστες –κυρίως άνδρες– ώστε να συντονίζουν τις επιθέσεις, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να δημοσιεύουν βίντεο και φωτογραφίες της κακοποίησης.

Οι γερμανικές και βρετανικές διωκτικές αρχές, με τη συνδρομή των αρχών επιβολής του νόμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία και την Ισπανία, ξεκίνησαν κοινή επιχείρηση για την αντιμετώπιση αυτής της «εξελισσόμενης απειλής», ανέφερε η NCA σε ανακοίνωσή της.

Συχνά, τα θύματα δεν γνωρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής επίθεσης μέχρι να επικοινωνήσει μαζί τους η αστυνομία. Οι επιθέσεις διαπράττονται από «άτομα που γνωρίζουν και εμπιστεύονται, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμπλέκονται πολλοί συνδεδεμένοι μεταξύ τους δράστες», σύμφωνα με την υπηρεσία.

Οι έρευνες έρχονται μετά την πολύκροτη υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, της οποίας ο σύζυγος είχε καλέσει δεκάδες αγνώστους να τη βιάσουν ενώ εκείνη βρισκόταν αναίσθητη. Η υπόθεση συγκλόνισε τη διεθνή κοινή γνώμη και προκάλεσε ευρεία συζήτηση στη Γαλλία σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και τον μισογυνισμό.

Από την έναρξη της διασυνοριακής συνεργασίας των αστυνομικών αρχών, με την ονομασία «Project Medusa», τον Απρίλιο, οι Ευρωπαίοι ερευνητές έχουν εντοπίσει περισσότερους από 150 δράστες και θύματα και έχουν ανοίξει περισσότερες από 270 νέες υποθέσεις προς διερεύνηση.

Συνολικά έχουν συλληφθεί 57 άτομα.

Πολλαπλάσια τα περιστατικά

Ωστόσο, σύμφωνα με τη βρετανική NCA, η πραγματική έκταση αυτών των εγκλημάτων και ο αριθμός των θυμάτων παραμένουν άγνωστα και είναι «σχεδόν βέβαιο ότι υποκαταγράφονται».

«Η σεξουαλική επίθεση με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν αποτελεί πλέον μεμονωμένη συμπεριφορά, αλλά ολοένα και περισσότερο οργανώνεται μέσω συντονισμένων δικτύων και διευκολύνεται από ψηφιακές πλατφόρμες, γεγονός που απαιτεί πιο σύνθετη επιχειρησιακή αντιμετώπιση», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της NCA, Νάιτζελ Λίρι.

«Από τις πιο φρικτές υποθέσεις που έχω δει»

Σύμφωνα με την Europol, οι δράστες επιδιώκουν να «αντικειμενοποιήσουν και να αποανθρωποποιήσουν» τα θύματά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η κακοποίηση διαρκεί επί δεκαετίες.

Χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, φόρουμ και κλειστές ομάδες συνομιλίας για να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να κανονικοποιούν την κακοποιητική συμπεριφορά, να διευκολύνουν το παράνομο εμπόριο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και ναρκωτικών και να συντονίζουν εγκληματικές πράξεις.

Στις ομάδες αυτές οι δράστες ανταλλάσσουν πληροφορίες για το ποια φάρμακα να χρησιμοποιήσουν, πώς να τα χορηγήσουν, πώς να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις αρχές, ενώ ζητούν και διαμοιράζονται βίντεο και φωτογραφίες της κακοποίησης.

Η Σιόμπαν Μπλέικ, επικεφαλής των υποθέσεων βιασμού και σοβαρών σεξουαλικών εγκλημάτων της Βρετανικής Εισαγγελικής Υπηρεσίας, χαρακτήρισε αυτές τις υποθέσεις «από τις πιο φρικτές που έχω δει στην καριέρα μου».

«Τα θύματα υφίστανται φρικτές σεξουαλικές επιθέσεις μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, σε μια απόλυτη προδοσία της εμπιστοσύνης τους», δήλωσε.

Η αστυνομία προειδοποιεί ότι θύματα μπορεί να είναι άτομα κάθε ηλικίας, κοινωνικού υπόβαθρου ή ικανότητας και καλεί όποιον ή όποια υποψιάζεται ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών να απευθυνθεί στις αρχές.

Πληθαίνουν οι υποθέσεις

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη αρκετές συλλήψεις και καταδίκες ανδρών που κατηγορήθηκαν ή κρίθηκαν ένοχοι για τη νάρκωση και τον βιασμό των αναίσθητων συντρόφων τους.

Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε το 2024 σε κάθειρξη 20 ετών επειδή οργάνωσε τη νάρκωση και τον βιασμό της τότε συζύγου του, Ζιζέλ. Μαζί του καταδικάστηκαν και άλλοι 50 άνδρες.

Πέρυσι, ο Γερμανός Φερνάντο Π. κρίθηκε ένοχος ότι νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια την αναίσθητη σύζυγό του, καταγράφοντας και διαμοιράζοντας τα βίντεο των εγκλημάτων του στο διαδίκτυο. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση οκτώ ετών και έξι μηνών.

Επίσης το 2025, ο Ζενχάο Ζου καταδικάστηκε για τον βιασμό δέκα γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα και του επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστο χρόνο έκτισης τα 24 έτη. Σύμφωνα με την αστυνομία και τους εισαγγελείς, προσέγγιζε φοιτήτριες κινεζικής καταγωγής μέσω του WeChat και εφαρμογών γνωριμιών, τις παρέσυρε στα διαμερίσματά του, όπου τις νάρκωνε και τις κακοποιούσε σεξουαλικά.

Τον Απρίλιο, οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα για φερόμενο βιασμό. Τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης τον ταυτοποίησαν ως τον «Πιότρ», ψευδώνυμο του Πολωνού που βρισκόταν στο επίκεντρο της έρευνας του CNN και ήταν ένας από σχεδόν 1.000 χρήστες ιδιωτικής ομάδας στο Telegram, αφιερωμένης στην ανταλλαγή συμβουλών για τη νάρκωση και τον βιασμό συντρόφων.

Ωστόσο, ειδικοί δήλωσαν στο CNN ότι οι δράστες συνεχίζουν να εξελίσσουν τις μεθόδους τους, καθιστώντας δυσκολότερη την ποινική τους δίωξη. Παράλληλα, υπάρχουν περιορισμένα αξιόπιστα στοιχεία για το πόσο διαδεδομένα είναι αυτά τα εγκλήματα, ενώ επιζώντες ζητούν από τις ρυθμιστικές αρχές να λάβουν πιο ενεργά μέτρα για την απομάκρυνση διαδικτυακών πλατφορμών και ιστοσελίδων που φιλοξενούν υλικό εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με την Europol, η επιχείρηση αυτή είναι η πρώτη του είδους της και οι συμμετέχουσες αρχές εκφράζουν την ελπίδα ότι η συνεργασία μεταξύ πολλών χωρών θα συμβάλει στην αποκάλυψη μιας μορφής κακοποίησης που «ανθεί μέσα στη μυστικότητα του διαδικτύου και πίσω από κλειστές πόρτες», όπως δήλωσε η Μπλέικ.

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