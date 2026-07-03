Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου: Η καινοτομία του Πολυτεχνείου Κρήτης που κέρδισε το «Award of Excellence»

Ο Δημήτρης Ζοπουνίδης, Υποψήφιος Διδάκτορας του Εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων (Data Science Laboratory) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, απέσπασε, ως μέλος διεπιστημονικής ομάδας, το Award of Excellence (3η θέση) στο SkyImpact Challenge. Πρόκειται για πρωτοβουλία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου και της Bizrupt, με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων προτάσεων για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του νέου αερολιμένα.

Η ομάδα κατετάγη 3η μεταξύ των 10 φιναλίστ του διαγωνισμού, με την πρόταση της να διακρίνεται για την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της στον νέο αερολιμένα Ηρακλείου.

Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης η Δρ. Ευαγγελία Παντελάκη, ο Δρ. Μανώλης Καραχάλιος, η Δρ. Ελένη Π. Παρασχή και ο Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Μαλαγάς, ενώ καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Γεωργίας Κωστούρου ως μέντορα της ομάδας.

Η διάκριση αναδεικνύει τη σημασία της σύνδεσης της πανεπιστημιακής έρευνας με τις πραγματικές προκλήσεις του κλάδου των αερομεταφορών και την ανάπτυξη σύγχρονων, βιώσιμων υποδομών αερολιμένων. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο των νέων ερευνητών του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διαμόρφωση λύσεων με ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Ο Δημήτρης Ζοπουνίδης δραστηριοποιείται ερευνητικά στους τομείς της επιχειρηματικής αναλυτικής (business analytics) και της επιστήμης των δεδομένων (data science), με πεδία εφαρμογής τη βιωσιμότητα των αερολιμένων, τις αερομεταφορές, τον τραπεζικό κλάδο και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη γεφύρωση της ακαδημαϊκής έρευνας με την εφαρμογή στην πράξη.

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