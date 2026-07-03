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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι εργασίες για το δίκτυο ύδρευσης – Πού θα συναντήσετε εμπόδια στους δρόμους

εργασίες
clock 18:44 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζονται από την Δευτέρα 6 Ιουλίου σε οδούς του Ηρακλείου οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών.

Ειδικότερα από την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και για περίπου μία εβδομάδα θα γίνονται εργασίες:

- Στην οδό Ελευθερίου Κουρουπάκη

- Στην οδό Δωδεκανήσου από την συμβολή της με την οδό Μύσωνος έως Γερωνυμάκη

- Στην οδό Μύσωνος από την συμβολή της με την οδό Δημοκρατίας έως Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως

- Στην οδό Ρόδων από την συμβολή της με την οδό Γερωνυμάκη έως Αντωνίου Μηλιαράκη.

- Στην οδό Ευαρέστου στη συμβολή της με κάθετη πάροδο προς Αγίου Μεθοδίου.

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες

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