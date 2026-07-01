Το ekriti σε πάει στη συναυλία του καλοκαιριού που δεν πρέπει να χάσεις!

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Το ekriti.gr χαρίζει 10 προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στο Ηράκλειο και δίνει την ευκαιρία σε 10 τυχερούς να ζήσουν από κοντά μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

Ο Θοδωρής Φέρρης, ο σαρωτικός και πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, συνεχίζει την επιτυχημένη περιοδεία του «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη» και την Τετάρτη 8 Ιουλίου ανεβαίνει στη σκηνή του Παγκρητίου Σταδίου στο Ηράκλειο, σε μια συναυλία που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θεατές.

Μετά τις πολύμηνες sold out εμφανίσεις του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και την εντυπωσιακή περσινή περιοδεία του, ο αγαπημένος καλλιτέχνης επιστρέφει με μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών από την Panik Live Productions, παρουσιάζοντας όλες τις μεγάλες επιτυχίες που έχουν αγαπηθεί όσο λίγες τα τελευταία χρόνια.

Καθηλωτικός ερμηνευτής, με εντυπωσιακό ρεπερτόριο γεμάτο διαδοχικά hits τα τελευταία χρόνια και με μια ατμοσφαιρική και επιβλητική φωνή που μιλάει απευθείας στις καρδιές, ο Θοδωρής Φέρρης θα συναρπάσει με τις συναυλίες του το κοινό «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη».

Πώς θα συμμετάσχετε στον διαγωνισμό

Η διαδικασία είναι πολύ απλή:

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Ο διαγωνισμός λήγει τη Τρίτη 7 Ιουλίου στις 15:00 και οι νικητές θα ανακοινωθούν με σχετικό άρθρο που θα δημοσιευτεί και στη σελίδα μας στο facebook.