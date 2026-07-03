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GOSSIP - LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Ευχαριστώ και όσους έκαναν πικρόχολα σχόλια»

τ
clock 19:00 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» ολοκλήρωσε τον κύκλο της στον ΣΚΑΪ, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να αποχαιρετά τους τηλεθεατές.

Ο ηθοποιός ευχαρίστησε όσους στάθηκαν δίπλα στην προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του.

«Κάπως έτσι, δυστυχώς, τελειώνει αυτή η εκπομπή μετά από 2 χρόνια. Μετά από 2 χρόνια πάρα πολύ δημιουργικά, που είδαμε πολλά πράγματα, γνώρισα απίστευτους ανθρώπους, πάρα πολύ δημιουργικούς ανθρώπους, καλούς. Μου φέρθηκαν καλά, τους φέρθηκα καλά

«Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, όλους όσους βλέπατε αυτή την εκπομπή και με σταματούσατε και στο δρόμο. Ευχαριστώ κι αυτούς που δεν ήταν τόσο fans της εκπομπής, με τα διάφορα πικρόχολα σχόλια που κι αυτά βοήθησαν στο να γίνω κι εγώ καλύτερος και καλύτερος άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά.

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