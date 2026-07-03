Μεγάλη πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας - Επιχειρούν εναέρια μεσα, ήχησε το 112

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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, κοντά στα διόδια της εθνικής οδού Κορίνθου – Τριπόλεως, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Μάλιστα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Σπαθοβούνι Κορινθίας, ενημερώνοντάς τους για τη δασική πυρκαγιά. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣







🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σπαθοβούνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου







‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα







‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών







ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 3, 2026

Ύστερα από ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, κι από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της φωτιάς, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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