ΠΑΡ.03 Ιου 2026 20:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Εγκαινιάζεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Παϊσίου στο Αγροκήπιο

Ιερός Ναός του Αγίου Παϊσίου στο Αγροκήπιο
clock 19:32 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο Αγροκήπιο Χανίων θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026. Η ιστορική αυτή τελετή συμπίπτει με την Ιερά Πανήγυρη του ναού, καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου στις 12 Ιουλίου.

Αναλυτικά:

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο Αγροκήπιο Χανίων, τα οποία θα συμπέσουν και με την Ιερά Πανήγυρή του.

Η τέλεση των Εγκαινίων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και ιερότερα λειτουργικά γεγονότα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς με την ακολουθία αυτή ο νέος ναός καθαγιάζεται και αφιερώνεται ως ιερός χώρος της Εκκλησίας, αναδεικνυόμενος σε τόπο προσευχής, αγιασμού και πνευματικής ζωής για όλους τους πιστούς.

Η ιστορική αυτή εκκλησιαστική στιγμή προσδίδει ιδιαίτερη λαμπρότητα στον φετινό εορτασμό και αποτελεί ξεχωριστή ευλογία για την τοπική Εκκλησία και ολόκληρη την κοινωνία των Χανίων.

Ιερός Ναός του Αγίου Παϊσίου στο Αγροκήπιο

Ο νέος Ιερός Ναός, αφιερωμένος στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, έναν από τους πλέον αγαπητούς συγχρόνους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, έρχεται να αποτελέσει ένα ακόμη ζωντανό πνευματικό κέντρο λατρείας και προσευχής για την ευρύτερη περιοχή.

Των ιερών ακολουθιών και της τελετής των Εγκαινίων θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν στις Ιερές Ακολουθίες, ώστε να βιώσουν τη μοναδική αυτή πνευματική εμπειρία και να τιμήσουν τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινή φυλάκισης πέντε ετών και οκτώ μηνών σε Μελά και Ρέππα για υπόθαλψη εγκληματία

Μεσσαρά: Εγκαινιάζεται το νέο σύγχρονο Διοικητικό Συγκρότημα παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Άγιος Παΐσιος Εγκαίνια Ιερός Ναός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis