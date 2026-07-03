Χανιά: Εγκαινιάζεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Παϊσίου στο Αγροκήπιο

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο Αγροκήπιο Χανίων θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026. Η ιστορική αυτή τελετή συμπίπτει με την Ιερά Πανήγυρη του ναού, καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου στις 12 Ιουλίου.

Αναλυτικά:

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο Αγροκήπιο Χανίων, τα οποία θα συμπέσουν και με την Ιερά Πανήγυρή του.

Η τέλεση των Εγκαινίων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και ιερότερα λειτουργικά γεγονότα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς με την ακολουθία αυτή ο νέος ναός καθαγιάζεται και αφιερώνεται ως ιερός χώρος της Εκκλησίας, αναδεικνυόμενος σε τόπο προσευχής, αγιασμού και πνευματικής ζωής για όλους τους πιστούς.

Η ιστορική αυτή εκκλησιαστική στιγμή προσδίδει ιδιαίτερη λαμπρότητα στον φετινό εορτασμό και αποτελεί ξεχωριστή ευλογία για την τοπική Εκκλησία και ολόκληρη την κοινωνία των Χανίων.

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Ο νέος Ιερός Ναός, αφιερωμένος στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, έναν από τους πλέον αγαπητούς συγχρόνους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, έρχεται να αποτελέσει ένα ακόμη ζωντανό πνευματικό κέντρο λατρείας και προσευχής για την ευρύτερη περιοχή.

Των ιερών ακολουθιών και της τελετής των Εγκαινίων θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν στις Ιερές Ακολουθίες, ώστε να βιώσουν τη μοναδική αυτή πνευματική εμπειρία και να τιμήσουν τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

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