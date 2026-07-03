Μάτσας: «Έχω τη συνεπιμέλεια των παιδιών με τη μητέρα τους και ελπίζω ότι αυτό δεν θα αλλάξει»

Ο Μίνως Μάτσας άνοιξε το στούντιό του στο bovary.gr και μίλησε για τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με την Όλγα Κεφαλογιάννη και όπως υποστήριξε ότι είναι καλύτερο για εκείνα να έχουν δύο σπίτια.

«Έχω τη συνεπιμέλεια των παιδιών με τη μητέρα τους και ελπίζω ότι αυτό δεν θα αλλάξει. Το λέω γιατί τελευταία διαβάζω κάποια άρθρα που αναφέρουν ότι θα κατατεθεί ένα νομοσχέδιο και θα αλλάξει το τι σημαίνει συνεπιμέλεια, δηλαδή το ότι η συνεπιμέλεια ασκείται εξίσου και από κοινού από τον πατέρα και τη μητέρα. Θέλω να πω ότι, στην πράξη, τα παιδιά είναι καλύτερα από ποτέ. Έχουν δύο σπίτια, δύο δωμάτια, δύο ντουλάπες με παιχνίδια. Κάποιοι λένε ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα στα παιδιά. Αυτά είναι κατάλοιπα παλαιολιθικής εποχής. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και από τους δύο γονείς, εφόσον βέβαια είναι σε θέση να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να είναι παρόντες και να μπορούν να δώσουν τον χρόνο τους. Πιστεύω ότι αυτό είναι το καλύτερο πράγμα για τα παιδιά και ελπίζω ότι αυτά που διαβάζω δεν ισχύουν», δήλωσε ο Μίνως Μάτσας.

«Άθελά μου βρέθηκα σε μια κατάσταση όπου μου γράφουν μπαμπάδες τις ιστορίες τους. Ιστορίες για το πώς κάποιοι πρώην σύζυγοι προσπάθησαν να αποξενώσουν τον έναν γονιό από τον άλλον. Ιστορίες τρόμου. Και λέω, πόσο δράμα είναι αυτό για τα παιδιά. Γιατί ο γονεϊκός ρόλος δεν σταματάει όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι. Συνεχίζεται εφ’ όρου ζωής. Το καλύτερο για τα παιδιά είναι να βλέπουν δύο γονείς που συνεργάζονται, που αγαπούν τα παιδιά τους. Το ότι δεν ζουν μαζί, ότι υπάρχουν δύο σπίτια, πίστεψέ με, δεν είδα την παραμικρή ένδειξη ότι δεν λειτουργεί. Αυτό που δεν λειτουργεί είναι στα μυαλά κάποιων παλαιότερων ανθρώπων που λένε ότι δεν γίνεται να πηγαίνουν από το ένα σπίτι στο άλλο. Δεν έχουν πρόβλημα τα παιδιά», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

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