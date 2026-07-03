Απίστευτο: Ταξίδευε για να δει την εθνική Αγγλίας, έχασαν τα ίχνη του και… τον βρήκαν σε μπαρ!

Μια απίθανη περιπέτεια με ευτυχισμένο –αλλά άκρως αμήχανο– τέλος έζησε μια οικογένεια από τη Βρετανία, όταν ένας 65χρονος οπαδός της εθνικής Αγγλίας «εξαφανίστηκε» καθ’ οδόν για το Μουντιάλ 2026 στις ΗΠΑ.







Ο άνδρας, ο οποίος έχασε το κινητό του κατά τη διάρκεια μιας σύντομης στάσης στη Βαρκελώνη, παρέμεινε αποκλεισμένος στην ισπανική πόλη για δέκα ολόκληρες ημέρες.

Ενώ οι δικοί του άνθρωποι ζούσαν έναν εφιάλτη και οι αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, εκείνος… απολάμβανε ανυποψίαστος τις διακοπές του.

Το χρονικό της «εξαφάνισης»



Ο 65χρονος Μάικλ Χιούιτ, μίλησε για τελευταία φορά με την οικογένειά του από τη Βαρκελώνη στις 21 Ιουνίου, μία ημέρα αφότου ο φανατικός οπαδός της Λιντς Γιουνάιτεντ πέταξε εκτός Βρετανίας.







Ο Χιούιτ βρισκόταν στην Ισπανία για μια σύντομη ενδιάμεση στάση πριν πετάξει για τη Βοστώνη, όπου η Αγγλία αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την Γκάνα την περασμένη Τετάρτη.

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Ωστόσο, αφού έχασε το τηλέφωνό του, το οποίο περιείχε όλα τα εισιτήρια, εγκλωβίστηκε στη Βαρκελώνη, όπως δήλωσε ο αδελφός του, Γκάρι, στη The Sun US.

Χωρίς επαφή και με πλήρη άγνοια



«Έχασε το τηλέφωνό του λίγο μετά την άφιξή του στη Βαρκελώνη και δεν γνώριζε κανέναν από τους αριθμούς που ήταν αποθηκευμένοι σε αυτό», δήλωσε ο Γκάρι.

«Δεν σκέφτηκε να πάει στην πρεσβεία, καθώς είχε ακόμα το διαβατήριο και τα χρήματά του, οπότε δεν πίστευε ότι θα έδειχναν ενδιαφέρον», πρόσθεσε.

Ο Χιούιτ, γνωστός χαϊδευτικά με το παρατσούκλι «Little Mick», δεν είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο και είχε πλήρη άγνοια για το γεγονός ότι η οικογένειά του τον αναζητούσε απεγνωσμένα.





«Αντίθετα, απλώς συνέχισε να απολαμβάνει τη Βαρκελώνη, παρακολουθώντας τους αγώνες της Αγγλίας στα μπαρ».

Οι δικοί του άνθρωποι είχαν δει για τελευταία φορά φωτογραφίες του στο Facebook από ένα μπαρ της ευρωπαϊκής πόλης, προτού χαθεί κάθε επικοινωνία μαζί του.

Κινητοποίηση των αρχών και αίσιο τέλος



Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας (FCDO) και η Interpol ξεκίνησαν έρευνα για την εξαφάνιση του Χιούιτ, την ώρα που οι συγγενείς του καλούσαν τους ντόπιους να διαδώσουν τις αναρτήσεις για τον εντοπισμό του.







Έπειτα από 10 ημέρες, η βρετανική πρεσβεία στην Ισπανία κατάφερε να εντοπίσει το ξενοδοχείο του ποδοσφαιρόφιλου μέσω των πληρωμών που έκανε με την κάρτα του και τον έφερε σε επαφή με την οικογένειά του την επόμενη ημέρα.

Ο Γκάρι έγραψε σε δήλωσή του στο Facebook ότι η οικογένεια είναι ευγνώμων που αυτή η τρομακτική αναζήτηση είχε αίσια κατάληξη.

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«Ως οικογένεια, επιθυμούσαμε απεγνωσμένα ένα απλοϊκό μέχρι αμηχανίας, αλλά ευτυχισμένο τέλος σε αυτό το φρικτό επεισόδιο, και τώρα το έχουμε», ανέφερε στην ανάρτησή του.







«Είναι εκπληκτικό τι μπορεί να επιτευχθεί όταν οι καλοί άνθρωποι του κόσμου “προχωρούν μαζί”», σημείωσε, κάνοντας μια ξεκάθαρη αναφορά στον επίσημο ύμνο, «Marching on Together», της αγαπημένης του Λιντς Γιουνάιτεντ.

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