Αρβανίτης: Μέσω του Κούλογλου παρακολουθούσαν όλη την επιτροπή που διερευνούσε το σκάνδαλο των υποκλοπών

Το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι ελληνικές προεκτάσεις του απέχουν πολύ από το να θεωρούνται ένα θέμα λήξαν, επισήμανε ο αντιπρόεδρος της πολιτικής ομάδας της Left και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Αρβανίτης.

Ταυτόχρονα, ο κ. Αρβανίτης προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες που θα το φέρουν ψηλά στην ατζέντα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και θα συμβάλουν, όπως τόνισε, σε ουσιαστική λογοδοσία.

«Η υπόθεση είναι εξαιρετικά σοβαρή, διότι δεν αφορά την παρακολούθηση μεμονωμένα του Στέλιου Κούλογλου ως ευρωβουλευτή αλλά μέλους συγκεκριμένης Επιτροπής, της PEGA, που συστάθηκε για να διερευνήσει το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων Pegasus και κατ’επέκταση όλων των μελών της, που ήταν σε διαρκή επαφή μεταξύ τους μέσω γραπτών μηνυμάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω των διεργασιών», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τίθεται θέμα ασφαλείας για τη λειτουργία όλων των επιτροπών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Κατά την συνέντευξη Τύπου ενόψει της ολομέλειας την επόμενη εβδομάδα, η πολιτική ομάδα της Left αντέδρασε άμεσα στις αποκαλύψεις, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη περίπτωση χρήσης του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus εναντίον εν ενεργεία μέλους της επιτροπής PEGA. Όπως τονίστηκε, η υπόθεση αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στην αντιμετώπιση των παράνομων λογισμικών παρακολούθησης στην Ευρώπη».

«Ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει κυρώσεις σε εταιρείες κατασκοπευτικών λογισμικών. Η Ευρώπη; Τίποτα», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Left, Thomas Shannon.

Θα κατατεθεί σχετικό αίτημα στη Μέτσολα

Οι συμπρόεδροι της Left, Manon Aubry και Martin Schirdewan, έχουν ενημερωθεί από τον αντιπρόεδρο της πολιτικής ομάδας, Κώστα Αρβανίτη και το θέμα θα συμπεριληφθεί τη Δευτέρα στην ολομέλεια της ομάδας, ώστε να υποβληθεί επίσημο αίτημα στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, για ανάληψη ενεργειών. Αντίστοιχα, κινήσεις θα γίνουν και στην Ειδική Επιτροπή Ασπίδα για την Προστασία της Δημοκρατίας (EUDS).

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι σημερινές αποκαλύψεις για την παρακολούθηση του τότε ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιου Κούλογλου, την περίοδο 2021-2023, προκαλούν αγανάκτηση και οργή λαμβάνοντας υπόψη το χειρισμό της υπόθεσης αργότερα από την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική Δικαιοσύνη. Τα στοιχεία των αναλύσεων του Citizen Lab και του ειδησεογραφικού ρεπορτάζ προκαλούν σειρά ερωτημάτων. Μεταξύ των χωρών που ερεύνησε η Επιτροπή PEGA είναι και η Ελλάδα. H NSO (Pegasus) και η Intellexa (Predator) έχουν δηλώσει ότι πωλούν τα λογισμικά τους αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες».

Προσέθεσε, τέλος, ότι «η πρώτη γνωστή μόλυνση του κινητού του Στέλιου Κούλογλου έλαβε χώρα ενώ νοσηλευόταν στην Αθήνα και η δεύτερη ενώ ετοιμαζόταν επίσκεψη μελών της PEGA στην ελληνική πρωτεύουσα. Μάλιστα για τη δεύτερη παρακολούθηση, δεν χρειάστηκε καν το θύμα να λάβει μήνυμα ή να ακολουθήσει κάποιον σύνδεσμο από εξαπάτηση, αλλά το spyware είχε πρόσβαση στο τηλέφωνο όποτε το επιθυμούσε ο χειριστής του».

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