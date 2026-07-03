Η επιστήμη μίλησε: Πρώτα η κότα ή το αυγό;

Το ερώτημα «πρώτα η κότα ή το αυγό;» αποτελεί εδώ και αιώνες ένα από τα πιο γνωστά αινίγματα, χωρίς ξεκάθαρη απάντηση. Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήμη φαίνεται να δίνει πλέον μια εξήγηση, βασισμένη στα ευρήματα της μοριακής βιολογίας.

Κομβικό ρόλο στην απάντηση παίζει η πρωτεΐνη ovocleidin-17 (OC-17), η οποία συμμετέχει στη δημιουργία του κελύφους του αυγού. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη παράγεται μόνο από τον οργανισμό της κότας και λειτουργεί ως καταλύτης για τον σχηματισμό του κελύφους, επιτρέποντας την ανάπτυξη του αυγού.

Με βάση αυτό το δεδομένο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι, όταν μιλάμε ειδικά για το αυγό της κότας, η κότα προηγήθηκε, καθώς χωρίς την παρουσία της συγκεκριμένης πρωτεΐνης το αυγό δεν θα μπορούσε να σχηματιστεί.

Η απάντηση αυτή, ωστόσο, δεν αφορά όλα τα αυγά. Από εξελικτικής πλευράς, τα αυγά υπήρχαν εκατομμύρια χρόνια πριν εμφανιστούν οι κότες, αφού αποτελούσαν τρόπο αναπαραγωγής ψαριών, ερπετών και δεινοσαύρων.

Έτσι, η επιστήμη ξεκαθαρίζει ότι αν το ερώτημα αφορά γενικά το αυγό, αυτό προϋπήρχε. Αν όμως αναφέρεται αποκλειστικά στο αυγό της κότας, τότε, σύμφωνα με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, πρώτη ήρθε η κότα.

Διαβάστε επίσης:

Καθαρό νερό με μαγνήτες: Η πατέντα μιας 18χρονης μαθήτριας

Λαγοκέφαλος: Από την Κρήτη ξεκινά το σχέδιο για την αντιμετώπιση του τοξικού ψαριού

Ηράκλειο: Στις φλόγες εκκλησία στις Βασιλειές – Στάχτη εικόνες και αντικείμενα (βίντεο)