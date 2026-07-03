Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο ο Γιώργος Τσαγκαράκης

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Ο Γιώργος Τσαγκαράκης αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιδημάρχου Υπηρεσίας για αυτό το Σαββατοκύριακο, 4 και 5 Ιουλίου. Αναλυτικά και σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου:

Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Τσαγκαράκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Δημότες μπορούν να καλούν στο 2813409409 για κάθε πρόβλημα που θα προκύψει, προκειμένου να διευθετηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

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