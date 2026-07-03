Κρήτη: Συνελήφθη ο οδηγός βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση

Συνελήφθη ο οδηγός του βυτιοφόρου που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση στον δρόμο προς το αεροδρόμιο των Χανίων χθες Πέμπτη (2/7), προκαλώντας ανησυχία στους υπόλοιπους οδηγούς.

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της Τροχαίας Χανίων, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε στον νομό Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις αρχές συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί του Σαββάτου στον Εισαγγελέα.

Το περιστατικό είχε καταγραφεί σε βίντεο από επιβαίνοντα σε διερχόμενο όχημα, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από το zarpanews.gr. Στο υλικό φαίνεται το βυτιοφόρο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να εκτελεί επικίνδυνες προσπεράσεις σε δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία.

Ο οδηγός, σύμφωνα με τις εικόνες, ασκούσε πίεση στα προπορευόμενα οχήματα, χρησιμοποιώντας συνεχώς την κόρνα και αναβοσβήνοντας τους προβολείς, για να του ανοίξουν δρόμο. Χωρίς να μειώνει ταχύτητα και αγνοώντας τις συνθήκες κυκλοφορίας, προχωρούσε σε προσπεράσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Η Τροχαία Χανίων αξιοποίησε το οπτικό υλικό για την ταυτοποίηση του δράστη και προχώρησε στις νόμιμες διαδικασίες. Η έρευνα κατέληξε στη σύλληψή του στο Ηράκλειο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Συναγερμός για εξαφάνιση 70χρονης με άνοια

Δικαίωση για την Τζιν Χάνλον μετά από 17 χρόνια: Ένοχος με μειωμένο καταλογισμό ο 55χρονος