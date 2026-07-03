Η Nina Flohr μεταμορφώνει τον οικοτουρισμό στην Αφρική

Μακριά από τον κοσμικό της ρόλο, η Nina Flohr έχει στρέψει το ενδιαφέρον της σε έναν διαφορετικό τομέα: τον οικοτουρισμό. Το Kisawa Sanctuary, που δημιούργησε στο νησί Benguerra, της Μοζαμβίκης έχει ήδη προσελκύσει την προσοχή διεθνών μέσων, καθώς προτείνει ένα νέο μοντέλο στον χώρο της φιλοξενίας.

Το Kisawa Sanctuary δεν είναι ένα τυπικό luxury resort. Βρίσκεται σε μια προστατευόμενη περιοχή της Μοζαμβίκης και έχει σχεδιαστεί με στόχο να ενσωματώνεται στο φυσικό περιβάλλον.

Η βασική του ιδέα είναι απλή, η πολυτέλεια δεν πρέπει να λειτουργεί εις βάρος της φύσης. Αντίθετα, μπορεί να συμβάλλει στη διατήρησή της. Σε αυτό το πλαίσιο, το project επιχειρεί να συνδυάσει την υψηλού επιπέδου φιλοξενία με πρακτικές βιωσιμότητας.

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του project είναι η σύνδεσή του με ερευνητικό κέντρο, το Bazaruto Center for Scientific Studies (BCSS). Πρόκειται για ένα ερευνητικό κέντρο που δραστηριοποιείται στην ίδια περιοχή και ασχολείται με τη μελέτη του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Η ιδέα πίσω από αυτό το μοντέλο είναι ότι ένα resort μπορεί να υποστηρίζει ενεργά την επιστημονική έρευνα. Μέρος της λειτουργίας του Kisawa συνδέεται με τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση της θαλάσσιας ζωής.

Έτσι, η εμπειρία του επισκέπτη δεν περιορίζεται στη διαμονή, αλλά συνδέεται έστω έμμεσα, με την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Kisawa Sanctuary έχει επίσης ξεχωρίσει για τον τρόπο κατασκευής του. Σε ορισμένα τμήματα έχουν χρησιμοποιηθεί τεχνολογίες 3D printing με υλικά που βασίζονται στην άμμο και το θαλασσινό νερό, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει η τοπική χειροτεχνία. Τεχνίτες από τη Μοζαμβίκη συμμετείχαν στη δημιουργία επίπλων και διακοσμητικών στοιχείων, αξιοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές όπως η ύφανση και η ξυλουργική.

Κάθε κατοικία στο resort είναι αυτόνομη και διαθέτει ιδιωτική πισίνα και πρόσβαση στη θάλασσα. Ωστόσο, το βασικό χαρακτηριστικό δεν είναι μόνο η ιδιωτικότητα, αλλά η συνολική φιλοσοφία του χώρου.

Η διαμονή στο Kisawa συνδυάζει άνεση και επαφή με το φυσικό περιβάλλον, χωρίς έντονες παρεμβάσεις στο τοπίο.

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