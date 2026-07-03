Η πρακτική που μειώνει θεαματικά το στρες σε λίγα λεπτά, από το σπίτι και χωρίς φάρμακα

Οι περισσότεροι στις μέρες μας έχουν πάρα πολύ άγχος, λόγω της καθημερινότητας και των προβλημάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χαλαρώσουν ακόμα και όταν είναι στον καναπέ τους.

Κατά καιρούς, οι επιστήμονες αναφέρονται σε τρόπους που θα μπορούσε να χαλαρώσει ένας άνθρωπος που έχει στρες. Ωστόσο, λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν, ότι ένας από αυτούς τους τρόπους είναι το μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής. Σύμφωνα με μελέτες, η πρακτική αυτή διεγείρει μια από τις πλουσιότερες περιοχές νευρικών απολήξεων του σώματος και βοηθά στην ενεργοποίηση της αντίδρασης χαλάρωσης του σώματος, μειώνοντας την ένταση που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η ψυχολόγος και κλινική διευθύντρια της διαδικτυακής υπηρεσίας ψυχολογίας Unobravo στην Ισπανία, Silvia Dal Ben εξηγεί πως: «Το μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής έχει χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην προώθηση της ψυχολογικής ευεξίας και της ψυχικής χαλάρωσης. Είναι μια τεχνική που ξεπερνά τη φροντίδα του τριχωτού της κεφαλής ή την τόνωση της ανάπτυξης των μαλλιών: μπορεί στην πραγματικότητα να επηρεάσει θετικά το νευρικό σύστημα μέσω της διέγερσης των πολυάριθμων νευρικών απολήξεων που υπάρχουν στο τριχωτό της κεφαλής και είναι σε θέση να μειώσει γρήγορα το άγχος. Επιπλέον, είναι μια από τις πιο ολοκληρωμένες εμπειρίες αυτοφροντίδας, επειδή περιλαμβάνει σώμα, νου και συναισθήματα».

Γιατί το μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής είναι ευεργετικό

«Όταν φροντίζουμε το κεφάλι μας, από σωματική και συναισθηματική άποψη, όλο το σώμα το παρατηρεί», λέει η ψυχολόγος Laura Villanueva. «Είναι ένας τρόπος να επιστρέψουμε στο κέντρο του εαυτού μας, να επιβραδύνουμε και να θυμόμαστε ότι στη ρίζα της υγείας βρίσκεται η ψυχική ευεξία». Όλα αυτά, μάλιστα, έχουν μια ακριβή επιστημονική εξήγηση, όπως διευκρινίζει η Dal Ben: «Το τριχωτό της κεφαλής είναι μια από τις περιοχές με τον μεγαλύτερο αριθμό νευρικών απολήξεων στο σώμα», επισημαίνει η ψυχολόγος. «Αυτό σημαίνει ότι ένα μασάζ σε αυτήν την περιοχή προκαλεί άμεση αίσθηση ευεξίας και βαθιάς χαλάρωσης. Η διέγερση αυτών των νευρικών απολήξεων ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος, ανακουφίζει από την ένταση των μυών στον αυχένα και τους ώμους και, πάνω απ’ όλα, μειώνει την κορτιζόλη, την ορμόνη του στρες.

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Σύμφωνα με τη Villanueva, η αποτελεσματικότητα του μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής οφείλεται κυρίως στην επίδρασή του στο παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα και ειδικότερα στο πνευμονογαστρικό νεύρο. Πρόκειται για ένα κρανιακό νεύρο που συνδέεται με την προώθηση της ηρεμίας, της χαλάρωσης, της ξεκούρασης, της πέψης και της αποθήκευσης ενέργειας. Όπως εξηγεί η ειδικός, η εφαρμογή μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής δεν συμβάλλει μόνο στη μείωση της σωματικής έντασης, αλλά ενεργοποιεί και ψυχολογικούς μηχανισμούς που ενισχύουν το αίσθημα άνεσης και ασφάλειας.

Η Villanueva δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στη συναισθηματική διάσταση της επαφής με τα μαλλιά, επισημαίνοντας ότι κατά την παιδική ηλικία τα χάδια στο κεφάλι αποτελούν συχνά έκφραση φροντίδας και στοργής. Για τον λόγο αυτό, ένα μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής μπορεί να ανακαλεί αυτά τα θετικά συναισθήματα, δημιουργώντας μια αίσθηση φροντίδας και συναισθηματικής ασφάλειας. Παράλληλα, το απαλό άγγιγμα των μαλλιών συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τη διάθεση.

Τα σημαντικότερα οφέλη του μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής για την ψυχική υγεία περιλαμβάνουν τη μείωση του άγχους, καθώς ενεργοποιεί τη φυσιολογική απόκριση χαλάρωσης και συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης. Επιπλέον, ενισχύει τη διάθεση μέσω της απελευθέρωσης ενδορφινών, των νευροδιαβιβαστών που είναι γνωστοί ως «ορμόνες της ευτυχίας». Παράλληλα, προάγει τη συναισθηματική ευεξία, καλλιεργώντας ένα αίσθημα άνεσης και ασφάλειας, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στη μείωση του άγχους και των συμπτωμάτων κατάθλιψης.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι το μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής λειτουργεί ως συμπληρωματική πρακτική στη διαχείριση του άγχους και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αξιολόγηση ή την υποστήριξη από ειδικό ψυχικής υγείας σε περιπτώσεις κλινικά σημαντικού άγχους ή κατάθλιψης.

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