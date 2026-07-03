Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Παντρεύτηκαν κρυφά

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Page Six, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι φέρονται να έχουν ήδη παντρευτεί κρυφά, μακριά από κάμερες, εκατοντάδες προσκεκλημένους και το παγκόσμιο ενδιαφέρον που έχει συγκεντρώσει η πολυσυζητημένη γιορτή τους

Πολλαπλές πηγές ανέφεραν στο αμερικανικό μέσο ότι το ζευγάρι αντάλλαξε ήδη όρκους σε μια εξαιρετικά ιδιωτική τελετή, παρουσία ενός πολύ μικρού κύκλου αγαπημένων προσώπων. «Είναι ήδη παντρεμένοι», υποστήριξε χαρακτηριστικά πηγή με γνώση της υπόθεσης, ενώ άνθρωπος από τη μουσική βιομηχανία με έδρα το Νάσβιλ ανέφερε πως στην πόλη συζητείται έντονα ότι οι δυο τους έχουν ήδη προχωρήσει σε νόμιμο γάμο.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ούτε η Τέιλορ Σουίφτ ούτε ο Τράβις Κέλσι έχουν επιβεβαιώσει δημόσια την πληροφορία, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά ο ακριβής τόπος και η ημερομηνία της φερόμενης ιδιωτικής τελετής. Το Reuters σημείωσε επίσης ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το ρεπορτάζ του Page Six, προσθέτοντας πως εκπρόσωπος της τραγουδίστριας δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

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