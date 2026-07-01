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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Σούπα γκασπάτσο καρπούζι

καρπούζι, σούπα
clock 06:25 | 04/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

700 γρ. καρπούζι σε κύβους

3 μεγάλες ντομάτες, κομμένες στη μέση

1 μικρό αγγούρι, ξεφλουδισμένο και χωρίς σπόρους

1 μέτρια κόκκινη πιπεριά, χωρίς κουκούτσια

1/2 μικρό κόκκινο κρεμμύδι

2 μικρές σκελίδες σκόρδο

1/3 φλ. τσαγιού φύλλα φρέσκιας μέντας

3 κ. σ. ελαιόλαδο

3 κ. σ. ξύδι

1 κ. γλ. αλάτι

1/2 κ. γλ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1/4 κ. γλ. αλεσμένο κύμινο

1 χοντρή φέτα λευκό ψωμί, μουλιασμένο, χωρίς κόρα

Προαιρετικές γαρνιτούρες: σπιτικά κρουτόν, ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο, λίγο ελαιόλαδο.



Εκτέλεση

Τοποθετήστε όλα τα υλικά σε ένα μπλέντερ ή σε έναν επεξεργαστή τροφίμων. 

Πολτοποιήστε για 1 λεπτό ή μέχρι η σούπα να αποκτήσει τη συνοχή που επιθυμείτε. 

Δοκιμάστε και προσθέστε επιπλέον αλάτι, πιπέρι και/ή κύμινο αν χρειάζεται.

Βάλτε τη σούπα στο ψυγείο σε σφραγισμένο δοχείο για 4 ώρες ή μέχρι να παγώσει εντελώς.

Σερβίρετε κρύα, γαρνίροντας με τις γαρνιτούρες που επιθυμείτε.

Πηγή: newsbeast.gr

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