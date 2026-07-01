Τι θα φάμε σήμερα; Σούπα γκασπάτσο καρπούζι

Υλικά
700 γρ. καρπούζι σε κύβους
3 μεγάλες ντομάτες, κομμένες στη μέση
1 μικρό αγγούρι, ξεφλουδισμένο και χωρίς σπόρους
1 μέτρια κόκκινη πιπεριά, χωρίς κουκούτσια
1/2 μικρό κόκκινο κρεμμύδι
2 μικρές σκελίδες σκόρδο
1/3 φλ. τσαγιού φύλλα φρέσκιας μέντας
3 κ. σ. ελαιόλαδο
3 κ. σ. ξύδι
1 κ. γλ. αλάτι
1/2 κ. γλ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
1/4 κ. γλ. αλεσμένο κύμινο
1 χοντρή φέτα λευκό ψωμί, μουλιασμένο, χωρίς κόρα
Προαιρετικές γαρνιτούρες: σπιτικά κρουτόν, ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο, λίγο ελαιόλαδο.
Εκτέλεση
Τοποθετήστε όλα τα υλικά σε ένα μπλέντερ ή σε έναν επεξεργαστή τροφίμων.
Πολτοποιήστε για 1 λεπτό ή μέχρι η σούπα να αποκτήσει τη συνοχή που επιθυμείτε.
Δοκιμάστε και προσθέστε επιπλέον αλάτι, πιπέρι και/ή κύμινο αν χρειάζεται.
Βάλτε τη σούπα στο ψυγείο σε σφραγισμένο δοχείο για 4 ώρες ή μέχρι να παγώσει εντελώς.
Σερβίρετε κρύα, γαρνίροντας με τις γαρνιτούρες που επιθυμείτε.
Πηγή: newsbeast.gr
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