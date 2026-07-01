Τι θα φάμε σήμερα; Σούπα γκασπάτσο καρπούζι

Υλικά



700 γρ. καρπούζι σε κύβους



3 μεγάλες ντομάτες, κομμένες στη μέση



1 μικρό αγγούρι, ξεφλουδισμένο και χωρίς σπόρους



1 μέτρια κόκκινη πιπεριά, χωρίς κουκούτσια



1/2 μικρό κόκκινο κρεμμύδι



2 μικρές σκελίδες σκόρδο



1/3 φλ. τσαγιού φύλλα φρέσκιας μέντας



3 κ. σ. ελαιόλαδο



3 κ. σ. ξύδι



1 κ. γλ. αλάτι



1/2 κ. γλ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι



1/4 κ. γλ. αλεσμένο κύμινο



1 χοντρή φέτα λευκό ψωμί, μουλιασμένο, χωρίς κόρα



Προαιρετικές γαρνιτούρες: σπιτικά κρουτόν, ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο, λίγο ελαιόλαδο.







Εκτέλεση



Τοποθετήστε όλα τα υλικά σε ένα μπλέντερ ή σε έναν επεξεργαστή τροφίμων.



Πολτοποιήστε για 1 λεπτό ή μέχρι η σούπα να αποκτήσει τη συνοχή που επιθυμείτε.



Δοκιμάστε και προσθέστε επιπλέον αλάτι, πιπέρι και/ή κύμινο αν χρειάζεται.



Βάλτε τη σούπα στο ψυγείο σε σφραγισμένο δοχείο για 4 ώρες ή μέχρι να παγώσει εντελώς.



Σερβίρετε κρύα, γαρνίροντας με τις γαρνιτούρες που επιθυμείτε.

Πηγή: newsbeast.gr

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