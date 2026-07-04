Μπάσκετ: Φιλική νίκη της Εθνικής νέων ανδρών στο Ηράκλειο-Σήμερα ξανά με Πολωνία

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ νέων ανδρών επικράτησε, στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού, με 89-56 της Πολωνίας στο πρώτο φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Στον δρόμο για το Ευρωμπάσκετ U20 θα αναμετρηθούν και την Παρασκευή (04/07, 11:00) επίσης στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού (Δύο Αοράκια), στο τελευταίο τεστ της Ελληνικής ομάδας πριν την αναχώρησή της με τελικό προορισμό τη Σλοβενία.

Η πρώτη περίοδος ήταν μοιρασμένη, με τους φιλοξενούμενους να κλείνουν προπορευόμενοι με ένα καλάθι διαφορά (18-20). Στο δεύτερο δεκάλεπτο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε το προβάδισμα, το διατήρησε και έδειξε καλύτερο πρόσωπο.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος είδε τους παίκτες του να παρουσιάζονται ακόμη καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, όπου το επιμέρους σκορ ήταν 50-22. Η Ελλάδα έφθασε στη νίκη με το τελικό 89-56, κυριαρχώτας στα ριμπάουντ (47-28).





Δεκάλεπτα: 18-20, 21-14, 22-10, 28-12



Διαιτητές: Τσικριτσάκη, Βάγιας, Κατσούγκρης

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 18 (3), Τσαχτσίρας 4, Ξανθόπουλος 10 (10ρ.), Επαμεινώνδας 3 (1), Κακαρούχας 2, Ροζακέας 8 (2), Γεώργας 6, Πρέκας 13 (1), Κομνιανίδης 3 (1), Πατρίκης 12, Παγώνης 10 (1).

Πολωνία (Άνταμεκ): Μπάγκαντς 4 (1), Τσάπλα, Σοπράνο Σέλαζεκ 5, Κιέζικ 11 (2), Μίλιτσιτς 5, Μαγιέφσκι 2, Ορλόφσκι 2, Βοϊντάλα 7, Κορνάτσκι 7, Προχόροβιτς, Νιεντζιαλκόφσκι 6, Γκαλέφσκι 5, Λούτζακ 2.

Ο αθλητής της Εθνικής νέων, Απόστολος Νικολαΐδης, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας (ΕΟΚ) για την προετοιμασία της ομάδας στην Κρήτη:

«Η προετοιμασία εδώ ήταν πραγματικά απίστευτη. Είχαμε ό,τι θέλαμε σε ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο, με καλή διατροφή που είναι πάντα σημαντική, ενώ και στα δύο γήπεδα οι συνθήκες ήταν οι καλύτερες. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας μας πριν αναχωρήσουμε για την Σλοβενία.»