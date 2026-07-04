Μουντιάλ: «Εκτέλεση» από τα πέναλτι, η Αίγυπτος στους «16»(vid)

Με «Ολύμπια» ψυχραιμία στη διαδικασία των πέναλτι, η Αίγυπτος νίκησε 4-2 την Αυστραλία στο Ντάλας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην Ιστορία στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του αγώνα Αργεντική-Πράσινο Ακρωτήρι την Τρίτη (7/7, 19:00). Η κανονική διάρκεια και η παράταση του παιχνιδιού, βρήκε τις δύο ομάδες στο ισόπαλο 1-1.



Οι «Socceroos» προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν την Αίγυπτο με το δυνατό σουτ του Βολπάτο που βρήκε το πάνω μέρος της δοκού. Λίγο αργότερα, όμως, οι «Φαραώ» άνοιξαν το σκορ με τον Εμάμ Ασούρ να αξιοποιεί τη σέντρα του Χαφέζ και με κεφαλιά να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα. Οι παίκτες του Χοσάμ Χασάν έδειχναν να ελέγχουν το παιχνίδι, όσο όμως το σκορ έμενε στο 1-0 οι Αυστραλοί είχαν κάθε δικαίωμα να ελπίζουν. Αναζήτησαν τη δική τους στιγμή, η οποία ήλθε ως... δώρο αντιπάλου. Στο 55΄ ο Ο'Νιλ εκτέλεσε φάουλ από αριστερά και ο Χάνι στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε με κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Αιγύπτιος αμυντικός είχε σημειώσει αυτογκόλ και στο ματς με το Βέλγιο, έτσι έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που πετυχαίνει δύο αυτογκόλ, 60 χρόνια μετά τον Βούλγαρο Ιβάν Βούτσοφ στη Αγγλία το 1966.



Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπιτς πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες και πιο κρίσιμες αποκρούσεις στο Μουντιάλ 2026, σε κοντινή κεφαλιά του Άτια.



Στην παράταση τίποτε δεν άλλαξε καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν έδειχνε διατεθειμένη. Έτσι, όλα κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι με τον Πόποβιτς να βάζει στον αγώνα τον «σπεσιαλίστα» γκολκίπερ Μάθιου Ράιαν. Η διαδικασία ξεκίνησε με τον Σούταρ να στέλνει τη μπάλα ψηλά άουτ, συνεχίστηκε με τον Χέρινγκτον να «σημαδεύει» το δοκάρι στο 4ο πέναλτι κι έτσι η Αίγυπτος με 4 εύστοχες εκτελέσεις πήρε την πρόκριση.

Η σειρά των πέναλτι:

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ Σούταρ άουτ 0-1 Σάμπερ Ιρβάιν 1-1 1-2 Ραμπιά Μέιμπιλ 2-2 2-3 Σαλάχ Χέρινγκτον Δοκάρι 2-4 Αμπντελμαγκουϊντ





Διαιτητής: Γουστάβο Τεχέρα (Ουρουγουάη)



Κίτρινες : Ιμπραϊμ



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων::



ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς (119΄ Ράιαν), Τσιρκάτι, Μπος (46΄ Τρέουϊν), Μπεχίτς, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μέτκαλφ (91΄ Μέιμπιλ), Ο΄Νίλ (91΄ Όκον), Ιρβάιν, Ιρανκούντα (74΄ Μοχάμεντ Τουρέ), Βολπάτο (74΄ Χρούστιτς)



ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Χοσάμ Χασάν): Σουμπίρ, Γιασέρ Ιμπραϊμ, Χάνι, Ραμπιά, Χαφέζ (80΄ Τρεζεγκέ), Ασούρ, Ζίκο (67΄ Χαϊσέμ Χασάν), Φάτι (67΄ Αμπντελμαγκουϊντ), Άτια (120+1΄ Σάμπερ), Σαλάχ, Μαρμούς (106΄ Αμπντελκαρίμ)