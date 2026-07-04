Γιώργος Καραμίχος: Η παραδοσιακή βλάχικη χορτόπιτα που έφτιαξε με τους γονείς του

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Ο Γιώργος Καραμίχος άνοιξε παραδοσιακό φύλλο για βλάχικη χορτόπιτα στο πατρικό του και το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ο ηθοποιός επισκέφθηκε τους γονείς του και όλοι μαζί μπήκαν στην κουζίνα, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους για την εκτέλεση της οικογενειακής συνταγής.

«Παραδοσιακή πίτα με άγρια χόρτα και μυρωδικά. Βλάχικη χορτόπιτα. Συνεργασία πατέρα και γιου, υπό τις άγρυπνες οδηγίες της μητέρας φυσικά. Καλή όρεξη, έγραψε ο ηθοποιός.

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