Θερινές εκπτώσεις: Πότε αρχίζουν, ποια Κυριακή λειτουργούν τα καταστήματα

Η έναρξη της θερινής εκπτωτικής περιόδου αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην αγορά, καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να αυξήσουν τον τζίρο τους και οι καταναλωτές αναζητούν ευκαιρίες για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου 2026, και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται σε μεγάλο εύρος προϊόντων, από ένδυση και υπόδηση έως ηλεκτρικές συσκευές και είδη σπιτιού, με τις προσφορές να αναμένεται να κινητοποιήσουν σημαντικό αριθμό αγοραστών. Ωστόσο, πέρα από τις μειωμένες τιμές, ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή ενημέρωση του κοινού, καθώς η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για τη διεξαγωγή των εκπτώσεων και την προστασία των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου προβλέπεται και η δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου. Η συγκεκριμένη ημέρα δίνει τη δυνατότητα σε όσους δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους τις καθημερινές να επισκεφθούν τα καταστήματα και να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες προσφορές, ενισχύοντας παράλληλα την εμπορική κίνηση.

Η επιπλέον αυτή δυνατότητα εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας στις εμπορικές περιοχές, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η κατανάλωση επηρεάζεται σημαντικά από το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις τιμές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαφάνεια των εκπτώσεων. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν, δίπλα στη νέα μειωμένη τιμή, και την προγενέστερη τιμή του προϊόντος, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή στην οποία αυτό είχε διατεθεί κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της έναρξης των εκπτώσεων.

Με τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές μπορούν να διαπιστώνουν εάν η προσφερόμενη έκπτωση είναι πραγματική και να αποφεύγονται παραπλανητικές πρακτικές κατά την εμπορική προβολή των προϊόντων.

Παράλληλα, όταν οι εκπτώσεις καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των ειδών ενός καταστήματος, το ποσοστό της έκπτωσης πρέπει να εμφανίζεται με ευδιάκριτο τρόπο τόσο στις βιτρίνες όσο και σε κάθε διαφημιστικό ή ενημερωτικό υλικό της επιχείρησης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλούνται να προχωρούν στις αγορές τους με προσεκτική αξιολόγηση των προσφορών, συγκρίνοντας τις τελικές τιμές μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων και εξετάζοντας εάν οι εκπτώσεις ανταποκρίνονται σε πραγματική μείωση του κόστους αγοράς.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να διατηρούν τις αποδείξεις και τα σχετικά παραστατικά των συναλλαγών τους, ώστε να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε περίπτωση αλλαγής προϊόντος, ελαττώματος ή οποιασδήποτε άλλης διαφοράς. Η σωστή ενημέρωση, η προσεκτική σύγκριση τιμών και η τήρηση των αποδείξεων αποτελούν τα βασικότερα «εργαλεία» για ασφαλείς αγορές κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου.

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