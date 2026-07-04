Εύρημα του 2ου αιώνα μ.Χ. στην Ολλανδία αποκαλύπτει… αρχαία ελληνική κατάρα!

Ένα σπάνιο εύρημα στο Χέερλεν της Ολλανδίας, έφερε στο φως μια ελληνική κατάρα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια πινακίδα κατάρας από μόλυβδο, του 2ου αιώνα μ.Χ., χαραγμένη στα αρχαία ελληνικά. Η πινακίδα βρέθηκε στο σημείο όπου βρισκόταν η ρωμαϊκή πόλη Coriovallum. Μάλιστα, η συγκεκριμένη πινακίδα έχει ελληνική επιγραφή με χαρακτηριστικά της Αιγυπτιακής παράδοσης.

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Η κατάρα

Η μολύβδινη πινακίδα, με διαστάσεις 9,3 x 4,8 εκατοστά, βρέθηκε μέσα σε λάκκο κάτω από την πλατεία του δημαρχείου. Η αποκρυπτογράφησή της πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Παπυρολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας ψηφιακής απεικόνισης RTI.

Το εύρημα ανήκει στους λεγόμενους κατάδεσμους (defixiones), δηλαδή μολύβδινες πινακίδες που χρησιμοποιούνταν για την επίκληση θεοτήτων, με στόχο να «δέσουν» έναν αντίπαλο σε υποθέσεις που σχετίζονταν με δικαστικές διαμάχες, εμπορικές δραστηριότητες, αθλητικούς αγώνες ή ερωτικές σχέσεις.

Οι τέσσερις δούλοι και η πολιτισμική συνύπαρξη

Η επιγραφή περιλαμβάνει τρία μαγικά σύμβολα (χαρακτήρες), καθώς και τα ονόματα τεσσάρων δούλων, δύο ανδρών και δύο γυναικών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως «σύνδουλοι». Σύμφωνα με τους ερευνητές, παραμένει ασαφές αν η κατάρα απευθυνόταν εναντίον τους ή αν είχε γραφτεί από αυτούς με στόχο κάποιο άγνωστο πρόσωπο.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η προέλευση των ονομάτων τους. Οι δύο άνδρες φέρουν λατινικά ονόματα, ενώ οι δύο γυναίκες ελληνικά, στοιχείο που αντανακλά την πολιτισμική συνύπαρξη που χαρακτήριζε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπως επισημαίνει η δρα Γιούλια Λουγκοβάγια του Ινστιτούτου Παπυρολογίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Popular Mechanics, είναι πιθανό μία από τις δύο γυναίκες να συνέταξε η ίδια την κατάρα, μεταφέροντας από τη ρωμαϊκή Αίγυπτο στη Βόρεια Ευρώπη τη γνώση των ελληνικών μαγικών πρακτικών και των τελετουργιών επίκλησης υπερφυσικών δυνάμεων.

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