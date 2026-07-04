Κατερίνη: 50χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της πεθεράς της

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Κατερίνης, όταν 50χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή χθες το μεσημέρι μέσα στο σπίτι της πεθεράς της.



Το πτώμα της γυναίκας εντοπίστηκε χθες στη μία το μεσημέρι, μέσα στο σπίτι της πεθεράς της την οποία φρόντιζε και επισκέπτονταν καθημερινά στην περιοχή της Κατερίνης.

Με βαθύ θλαστικό τραύμα στο μέτωπο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε με βαθύ θλαστικό τραύμα στο μέτωπο, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία ενώ ενημερώθηκε και ιατροδικαστής για τα ευρήματα στον συγκεκριμένο χώρο.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 50χρονης.

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