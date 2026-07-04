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ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε πτήση Μύκονος-Νάπολη: Νεαροί αγνόησαν οδηγίες, ακυρώθηκε απογείωση και επενέβη η αστυνομία

πτήση
clock 14:37 | 04/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σκηνές έντασης σημειώθηκαν σε πτήση της Volotea με προορισμό τη Νάπολη, η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει από τη Μύκονο, όταν ομάδα περίπου δέκα νεαρών επιβατών προκάλεσε αναστάτωση πριν από την απογείωση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το mykonoslivetv, οι νεαροί φέρονται να επέδειξαν συμπεριφορά που ενόχλησε τόσο το πλήρωμα όσο και τους υπόλοιπους επιβάτες, ενώ τη στιγμή που το αεροσκάφος βρισκόταν ήδη στην πίστα και ετοιμαζόταν να απογειωθεί, σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και έλυσαν τις ζώνες ασφαλείας, αγνοώντας επανειλημμένες οδηγίες του πληρώματος να παραμείνουν καθιστοί.

Λόγω της κατάστασης, το πλήρωμα ενημέρωσε τον κυβερνήτη, ο οποίος αποφάσισε να διακόψει τη διαδικασία απογείωσης και να επιστρέψει το αεροσκάφος στη θέση στάθμευσης του αεροδρομίου.

Λίγο αργότερα, στο αεροσκάφος επιβιβάστηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και στην απομάκρυνσή τους από την πτήση.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα σημαντική καθυστέρηση άνω των τριών ωρών, προκαλώντας παράλληλα αλυσιδωτές καθυστερήσεις στη λειτουργία του αεροδρομίου της Μυκόνου.

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