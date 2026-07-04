Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των «16» και οι ημερομηνίες των αγώνων

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Η πρώτη φάση των νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026 και ξεκινούν οι αγώνες για τους «16» της διοργάνωσης.

Οι ομάδες από σήμερα (4/7) θα διεκδικήσουν τις θέσεις που οδηγούν στις 8 καλύτερες του πλανήτη, με τις αναμετρήσεις να έχουν προγραμματιστεί από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου.

Τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν είναι το Πορτογαλία - Ισπανία, Βραζιλία - Νορβηγία και ΗΠΑ – Βέλγιο. Η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, αλλά και η προηγούμενη φιναλίστ, Γαλλία, θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη.

Οι 16 ομάδες που προκρίθηκαν

Μεξικό

Ελβετία

Καναδάς

Βραζιλία

Μαρόκο

ΗΠΑ

Παραγουάη

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ισπανία

Γαλλία

Νορβηγία

Αργεντινή

Κολομβία

Πορτογαλία

Αγγλία

Τα 8 ζευγάρια του Μουντιάλ και το πρόγραμμα

Σάββατο 4 Ιουλίου

22:00 Καναδάς - Μαρόκο

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Παραγουάη - Γαλλία



23:00 Βραζιλία – Νορβηγία

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Μεξικό- Αγγλία



22:00 Πορτογαλία – Ισπανία

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 ΗΠΑ - Βέλγιο



19:00 Αργεντινή - Αίγυπτος



23:00 Ελβετία - Κολομβία

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