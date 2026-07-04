Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των «16» και οι ημερομηνίες των αγώνων

Η πρώτη φάση των νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026 και ξεκινούν οι αγώνες για τους «16» της διοργάνωσης.
Οι ομάδες από σήμερα (4/7) θα διεκδικήσουν τις θέσεις που οδηγούν στις 8 καλύτερες του πλανήτη, με τις αναμετρήσεις να έχουν προγραμματιστεί από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου.
Τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν είναι το Πορτογαλία - Ισπανία, Βραζιλία - Νορβηγία και ΗΠΑ – Βέλγιο. Η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, αλλά και η προηγούμενη φιναλίστ, Γαλλία, θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη.
Οι 16 ομάδες που προκρίθηκαν
- Μεξικό
- Ελβετία
- Καναδάς
- Βραζιλία
- Μαρόκο
- ΗΠΑ
- Παραγουάη
- Βέλγιο
- Αίγυπτος
- Ισπανία
- Γαλλία
- Νορβηγία
- Αργεντινή
- Κολομβία
- Πορτογαλία
- Αγγλία
Τα 8 ζευγάρια του Μουντιάλ και το πρόγραμμα
Σάββατο 4 Ιουλίου
22:00 Καναδάς - Μαρόκο
Κυριακή 5 Ιουλίου
00:00 Παραγουάη - Γαλλία
23:00 Βραζιλία – Νορβηγία
Δευτέρα 6 Ιουλίου
03:00 Μεξικό- Αγγλία
22:00 Πορτογαλία – Ισπανία
Τρίτη 7 Ιουλίου
03:00 ΗΠΑ - Βέλγιο
19:00 Αργεντινή - Αίγυπτος
23:00 Ελβετία - Κολομβία
Διαβάστε επίσης:
Μουντιάλ 2026: Πέρασε η Κολομβία -Ο Ρομέρο «λύτρωσε» την Αργεντινή στο 111'!(vid)
Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι «έσπασε» ακόμη ένα ρεκόρ σκοραρίσματος αλλά ο Μπαπέ… απειλεί